Inglaterra é derrotada pelo Japão em Wembley

Mitoma (D) fez o gol japonês. ADRIAN DENNIS / AFP

A Inglaterra, desfalcada de vários titulares, perdeu por 1 a 0 para o Japão em sua última partida em casa antes da Copa do Mundo de 2026, realizada nesta terça-feira (31) no estádio de Wembley.

Os atuais vice-campeões europeus sofreram sua segunda derrota sob o comando do técnico Thomas Tuchel, após um revés de 3 a 1 contra o Senegal - também em um amistoso - em Nottingham, em junho do ano passado.

O técnico da seleção inglesa escalou uma equipe composta predominantemente por reservas habituais, diante da ausência de titulares fundamentais como Declan Rice, Bukayo Saka, John Stones e o capitão Harry Kane, cujo desfalque foi anunciado apenas minutos antes do pontapé inicial.

O centroavante do Bayern de Munique ficou indisponível devido a uma lesão "leve" sofrida durante um treino no início desta semana, segundo a Federação Inglesa de Futebol (FA).

O Japão garantiu a vitória graças a Kaoru Mitoma, ponta do Brighton, que desarmou Cole Palmer antes de concluir um contra-ataque que ele próprio havia iniciado ao lado do atacante Keito Nakamura, do Reims, aos 23 minutos.

Esta é a quinta vitória consecutiva dos 'Samurais Azuis', uma sequência de triunfos que teve início contra o Brasil e prosseguiu no sábado, contra a Escócia.

A equipe dará início à sua campanha na Copa do Mundo em 14 de junho, contra a Holanda.