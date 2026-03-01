Esportes

Após denúncia de Vini Jr. 

Infantino defende expulsão de jogadores que taparem a boca durante discussões em campo

Presidente da Fifa ressalta que "só esconde a boca quem tem algo a esconder" e considera punição diferente para culpados que se desculpem

Estadão Conteúdo

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