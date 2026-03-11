Hugo Calderano vence chinês e avança no WTT Champions de Chongqing

Hugo Calderano é o número 3 do mundo. WTT / Divulgação

O brasileiro Hugo Calderano estreou com vitória no WTT Champions Chongqing, na China, que é equivalente a um Masters 1000 do tênis.

Nesta quarta-feira (11), ele superou o chinês Chen Yuanyu por 3 a 2, parciais de 11/8, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/6, em 49 minutos de jogo.

Terceiro do ranking mundial, o carioca enfrentará o vencedor da partida entre o japonês Shunsuke Togami e o croata Tomislav Pucar, que jogam na quinta-feira (12).

O torneio

O WTT Champions Chongqing tem disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.