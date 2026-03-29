Hugo Calderano inicia defesa do título da Copa do Mundo de tênis de mesa contra 42º do ranking

Primeiro não asiático ou europeu a ser campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano conheceu neste domingo em Macau seus primeiros adversários na campanha em que defende o título conquistado em 2025.

Terceiro do ranking mundial, Calderano encabeça o Grupo 3 da competição ao lado do checo Lubomir Jancarik, 42º da lista da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), e do sueco Kristian Karlsson, 38º. Na fase de grupos, que começa nesta segunda-feira, 48 atletas são divididos em 16 grupos e jogam entre si dentro da chave, em partidas em melhor de cinco games.

Os primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final, dando início aos mata-matas, que passa a ser disputada em melhor de sete games. O líder do ranking e primeiro cabeça de chave é o chinês Wang Chuqin, derrotado por Calderano nas quartas de final de 2025.

Calderano estreia contra Jancarik na terça-feira, às 7h (de Brasília), e enfrenta Karlsson na quarta-feira, às 7h (de Brasília). As oitavas de final começam a ser disputadas na quinta-feira.

A Copa do Mundo é a terceira competição de maior relevância no tênis de mesa, atrás dos Jogos Olímpicos e do Mundial. A primeira edição aconteceu em 1980, em Hong Kong, e desde então é realizado anualmente.

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