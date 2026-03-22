Guilherme Schmidt, da Sogipa, é bronze e garante única medalha do Brasil no Grand Slam de Judô de Tbilisi

No último dia do Grand Slam de Judô de Tbilisi, na Georgia, o Brasil conquistou sua primeira e única medalha. O pódio veio com o médio (-90kg) Guilherme Schmidt, da Sogipa, que garantiu um bronze.
Esta foi a segunda vez que Schmidt conquistou uma medalha no peso médio. Antes, em 2025, ele ficou em terceiro no Grand Prix de Guadalajara, no México.
Atleta olímpico no meio-médio (-81kg) em Paris, quando fez parte da equipe que levou o bronze, o atleta de 25 anos passou a integrar a equipe gaúcha no ciclo Los Angeles 2028.
Campanha
Guilherme Schmidt estreou na segunda rodada e venceu o alemão Lasse Schriever, por ippon. Logo depois, ele passou pelo tcheco David Klammert, com um yuko, e se garantiu nas quartas de final.
Diante do sérvia Nemanja Majdov, 13º do ranking mundial, o brasileiro acabou derrotado nas punições (3 x 2) e foi para a repescagem, onde superou o uzbeque Uma Bozorov, 15º do mundo, com um ippon e se habilitou a disputar o bronze.
A medalha foi conquistada com uma vitória sobre outro uzbeque, Nurbek Murtozoev, 34º do ranking, que acabou superado com um ippon, nos instantes finais da luta.
O terceiro lugar em Tbilisi garante para Guilherme Schmidt 500 pontos no ranking mundial, onde ele atualmente é o 58º colocado da categoria médio, que deve ser uma das mais concorridas do Brasil no ciclo olímpico de 2028.
A medalha de ouro ficou com o georgiano Luka Maisuradze, que na final derrotou o sérvio Majdov. O segundo bronze ficou com Luka Javakhishivili, da Geórgia.
Demais resultados:
Categoria meio-pesado masculina (-100kg)
- Ouro: Idar Bifov (RUS)
- Prata: Nilaz Bilalov (RUS0
- Bronze: Simeon Catharina (HOL)
- Bronze: Robert Florentino (DOM)
Categoria pesado masculina (+100kg)
- Ouro: Irakli Demetrashvili (GEO)
- Prata: Losseni Koné (ALE)
- Bronze: Saba Inaneishvili (GEO)
- Bronze: Jur Spijkers (HOL)
Categoria meio-pesado feminina (-78kg)
- Ouro: Audrey Tcheméo (FRA)
- Prata: Alina Boehm (ALE)
- Bronze: Milica Zabic (SRB)
- Bronze: Yuliia Kurchenko (UCR)
Categoria pesado feminina (+78kg)
- Ouro: Raz Hershko (ISR)
- Prata: Léa Fontaine (FRA)
- Bronze: Asya Tavano (ITA)
- Bronze: Celia Cancan (FRA)