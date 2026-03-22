Guilherme Schmidt, da Sogipa, é bronze e garante única medalha do Brasil no Grand Slam de Judô de Tbilisi

Schmidt garantiu seu segundo bronze na categoria -90kg. Gabriela Sabau / IJF/Divulgação

No último dia do Grand Slam de Judô de Tbilisi, na Georgia, o Brasil conquistou sua primeira e única medalha. O pódio veio com o médio (-90kg) Guilherme Schmidt, da Sogipa, que garantiu um bronze.

Esta foi a segunda vez que Schmidt conquistou uma medalha no peso médio. Antes, em 2025, ele ficou em terceiro no Grand Prix de Guadalajara, no México.

Atleta olímpico no meio-médio (-81kg) em Paris, quando fez parte da equipe que levou o bronze, o atleta de 25 anos passou a integrar a equipe gaúcha no ciclo Los Angeles 2028.

Campanha

Schmidt (de azul) estreou vencendo Shcriever. Gabriela Sabau / IJF/Divulgação

Guilherme Schmidt estreou na segunda rodada e venceu o alemão Lasse Schriever, por ippon. Logo depois, ele passou pelo tcheco David Klammert, com um yuko, e se garantiu nas quartas de final.

Diante do sérvia Nemanja Majdov, 13º do ranking mundial, o brasileiro acabou derrotado nas punições (3 x 2) e foi para a repescagem, onde superou o uzbeque Uma Bozorov, 15º do mundo, com um ippon e se habilitou a disputar o bronze.

A medalha foi conquistada com uma vitória sobre outro uzbeque, Nurbek Murtozoev, 34º do ranking, que acabou superado com um ippon, nos instantes finais da luta.

O terceiro lugar em Tbilisi garante para Guilherme Schmidt 500 pontos no ranking mundial, onde ele atualmente é o 58º colocado da categoria médio, que deve ser uma das mais concorridas do Brasil no ciclo olímpico de 2028.

A medalha de ouro ficou com o georgiano Luka Maisuradze, que na final derrotou o sérvio Majdov. O segundo bronze ficou com Luka Javakhishivili, da Geórgia.

Demais resultados:

Categoria meio-pesado masculina (-100kg)

Ouro: Idar Bifov (RUS)

Prata: Nilaz Bilalov (RUS0

Bronze: Simeon Catharina (HOL)

Bronze: Robert Florentino (DOM)

Categoria pesado masculina (+100kg)

Ouro: Irakli Demetrashvili (GEO)

Prata: Losseni Koné (ALE)

Bronze: Saba Inaneishvili (GEO)

Bronze: Jur Spijkers (HOL)

Categoria meio-pesado feminina (-78kg)

Ouro: Audrey Tcheméo (FRA)

Prata: Alina Boehm (ALE)

Bronze: Milica Zabic (SRB)

Bronze: Yuliia Kurchenko (UCR)

Categoria pesado feminina (+78kg)

Ouro: Raz Hershko (ISR)

Prata: Léa Fontaine (FRA)

Bronze: Asya Tavano (ITA)

Bronze: Celia Cancan (FRA)







