Guia da WSL 2026: tudo que você precisa saber sobre o início do circuito mundial de surfe

Yago Dora é o atual campeão mundial da modalidade. Ed Sloane / World Surf League / Divulgação

O surfe terá um ano especial em 2026. A edição da World Surf League (WSL) desta temporada, que tem início em Bells Beach nesta semana, vai celebrar os 50 anos da modalidade competitiva.

Fenômeno dos últimos anos, o Brasil buscará manter a hegemonia conquistada desde 2014. Foram oito títulos do país no período, vencidos por Gabriel Medina (três vezes), Filipe Toledo (duas), Italo Ferreira, Adriano de Souza e Yago Dora.

A janela de competições começa oficialmente na manhã de 1º de abril na Austrália, final da tarde de terça no Brasil. Abaixo, fique por dentro de todos os detalhes da WSL 2026.

Quem representará o Brasil

O Brasil terá 10 representantes, nove homens e uma mulher (confira os nomes abaixo), nesta temporada da WSL. Um deles é o atual campeão mundial, Yago Dora, que falou sobre o início do circuito em coletiva de imprensa.

— Estou animado. Começa com um gostinho diferente, né? Minha primeira vez tendo a experiência de defender o título e um pouco mais leve. (A conquista) foi algo que me fez amadurecer muito e entender o que funciona para mim. Chego mais confiante — afirmou.

O tricampeão mundial Gabriel Medina também está de volta, após se recuperar de uma lesão no ombro, sofrida em janeiro de 2025, que o tirou de todas as etapas do último ano. À imprensa, ele destacou que acredita no tetra.

— É por isso que eu voltei para o circuito. Se não tivesse essa vontade, nem voltaria. Mas me sinto bem competindo, é o que faz sentindo pra mim, é o meu propósito. Seria irado ser quatro vezes campeão mundial, seria além do meu sonho. Sempre quis ser três. Mas você alcança um objetivo e tem de criar outro — disse Medina.

Já o havaiano John John Florence, grande rival dos brasileiros e único estrangeiro que foi campeão mundial nos últimos anos — ele conquistou o título em 2016, 2017 e 2024 —, está fora da temporada após decidir estender seu período afastado das competições para se dedicar à família.

A maior ausência brasileira na temporada será de Tati Weston-Webb, que recentemente tornou-se mãe e não irá competir. A gaúcha recebeu, contudo, um convite para a temporada 2027. A WSL também anunciou a criação do Wildcard de Maternidade, um convite que poderá ser dado para surfistas afastadas recentemente para serem mães.

Novo formato

A maior mudança no circuito mundial deste ano está no formato. Instituído em 2021, o WSL Finals, que decidia o campeão mundial, foi extinto. Assim, o vencedor voltará a ser determinado por pontos corridos e não mais em mata-mata em um único dia.

A disputa por ranking cumulativo considerará as nove maiores pontuações nas 12 paradas do circuito — incluindo a pós-temporada. A última etapa será realizada na icônica onda de Pipeline, no Havaí. O campeão vai levar 15 mil pontos no lugar dos 10 mil das etapas regulares do WSL.

Antes de chegar lá, os surfistas precisarão sobreviver a um corte após a nona etapa da temporada regular, disputada em Lower Trestles. Serão levados em conta os sete melhores resultados de cada um até ali — tanto no masculino quanto no feminino — para decidir quem segue na competição.

Onde assistir

O sportv exibirá todas as etapas da temporada. O primeiro dia de competições, em Bells Beach, terá transmissão do sportv3 a partir das 18h de terça-feira (31).

Também será possível assistir às baterias no site da WSL e nas redes sociais oficiais da liga (Facebook, YouTube e TikTok até as oitavas de final).

Os brasileiros no circuito

Yago Dora (atual campeão) Filipe Toledo Gabriel Medina João Chianca Ítalo Ferreira Miguel Pupo Alejo Muniz Samuel Pupo Mateus Herdy Luana Silva

Veja o calendário da temporada 2026

Bells Beach, Austrália – de 1 a 11 de abril;

Margaret River, Austrália – de 17 a 27 de abril;

Snapper Rocks, Austrália – de 2 a 12 de maio;

Punta Roca, El Salvador – de 28 de maio a 7 de junho;

Saquarema, Brasil – de 12 a 20 de junho;

Jeffreys Bay, África do Sul – de 10 a 20 de julho;

Teahupoo, Taiti – de 8 a 18 de agosto;

Cloudbreak, Fiji – de 25 de agosto a 4 de setembro;

Lower Trestles, EUA – de 11 a 20 de setembro;

Corte para a pós-temporada (passam 24 homens e 16 mulheres)

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos – de 14 a 18 de outubro;

Peniche, Portugal – de 22 de outubro a 1 de novembro;

Decisão do campeonato (voltam todos os surfistas)