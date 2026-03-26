Gui Santos marca 31 pontos e registra oitava maior pontuação de um brasileiro na NBA; veja o top 10

Gui Santos fez melhor partida da carreira. KELLEY L COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O único brasileiro que atua na NBA segue em evolução, ganhando minutos e colecionando grandes momentos na liga estadunidense de basquete. Gui Santos marcou 31 pontos, na noite de quarta-feira (25), e foi o cestinha na vitória do Golden State Warriors sobre o Brooklyn Nets, por 109 a 106.

Foi a maior marca do paulista na NBA, e fez com que ele entrasse no top 10 de maiores pontuações de brasileiros na liga. Quem lidera e domina a lista é Leandrinho Barbosa, que marcou 41 pontos, em 2009, quando atuou pelo Phoenix Suns contra o Oklahoma City Thunder.

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O ex-jogador, que já foi eleito sexto homem da NBA, tem outras sete marcas entre as 10. Além de Gui Santos, outro nome na lista é Anderson Varejão, que marcou 35 pontos, em 2012, pelo Cleveland Cavaliers contra o mesmo Nets.

A atuação de Gui Santos foi especial também pela regularidade em quadra. Foram 35 minutos jogados, com 11/16 nos arremessos, 4/6 no perímetro e três rebotes. Foi a primeira vez que o ala terminou como o cestinha em uma partida da NBA. De negativo, apenas os cinco turnovers na partida.

O resultado mantém os Warriors na 10ª posição da Conferência Oeste, com campanha 35-38. O time de Gui Santos já está garantido no play-in e tentará uma das últimas vagas nos playoffs, que começam em abril.

Top 10 pontuações de brasileiros na NBA