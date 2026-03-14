Gui Santos alcança 100 bolas de três na NBA em derrota dos Warriors para o Timberwolves

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Gui Santos tem ganho protagonismo nos Warriors. NOAH GRAHAM / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

O brasileiro Gui Santos atingiu mais uma marca na NBA nesta sexta-feira (13). Mesmo na derrota do Golden State Warriors para o Minnesota Timberwolves por 127 a 117, no Chase Center, em São Francisco, o ala chegou às 100 cestas de três pontos na liga. Na partida, ele anotou 17 pontos, sendo nove deles em arremessos do perímetro.

A marca chega em um momento de maior protagonismo do brasileiro na franquia californiana. Desde o início do ano, Gui passou a receber mais minutos em quadra e ganhou espaço na rotação dos Warriors, chegando a iniciar várias partidas como titular. O bom momento também foi reconhecido pela equipe, que recentemente acertou com o jogador uma extensão contratual de três anos no valor de 15 milhões de dólares.

Apesar do feito, o Golden State não conseguiu evitar a derrota diante do Minnesota. O grande nome da partida foi Anthony Edwards, que liderou os Timberwolves com 42 pontos, além de oito rebotes e cinco assistências. Pelos Warriors, o destaque ofensivo foi Brandin Podziemski, com 25 pontos.

Com o resultado, o Golden State segue na nona posição da Conferência Oeste, com 32 vitórias, enquanto o Minnesota aparece na sexta colocação, somando 41 triunfos na temporada.

Outros destaques

A rodada da NBA também teve outros resultados importantes. Líder da Conferência Leste, o Detroit Pistons venceu o Memphis Grizzlies por 126 a 110, com grande atuação de Jalen Duren, que registrou 30 pontos e 13 rebotes. O time de Detroit chegou a 48 vitórias, enquanto o Memphis ocupa apenas a 11ª posição do Oeste, com 23 triunfos.

Outro destaque foi o triunfo do Cleveland Cavaliers, que superou o Dallas Mavericks por 138 a 105. A equipe de Cleveland ocupa atualmente a quarta posição do Leste, com 41 vitórias, enquanto o Dallas aparece apenas em 12º no Oeste, com 22 resultados positivos na temporada.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira da NBA

Detroit Pistons 126 x 110 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 92 x 101 New York Knicks

Toronto Raptors 122 x 115 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 105 x 138 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 107 x 105 New Orleans Pelicans

Golden State Warriors 117 x 127 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 124 x 114 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 119 x 108 Chicago Bulls

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