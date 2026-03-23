Griezmann viaja para os Estados Unidos para acertar detalhes da transferência ao Orlando City

O atacante Antoine Griezmann será jogador do Orlando City após a temporada europeia. O francês do Atlético de Madrid foi liberado pelo clube espanhol após a derrota para o Real Madrid, neste domingo, para ir aos Estados Unidos acertar os últimos detalhes da transferência.

O Orlando City contava com o experiente jogador da seleção francesa desde o início do ano, mas o Atlético de Madrid bateu o pé e disse que ele era imprescindível até o fim da temporada e convenceu o clube norte-americano a aguardar até maio.

Com a paralisação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, Griezmann deve estrear pelo novo clube na Major League Soccer (MLS) apenas no fim de julho.

O jogador realizará exames médicos e encaminhará o contrato de dois anos nesta viagem aos Estados Unidos. Será uma reunião rápida no futuro clube, pois ainda tentará ajudar o Atlético de Madrid a ganhar algo na temporada.

Apenas na quarta posição do Campeonato Espanhol, distante do líder Barcelona após derrota no clássico, o Atlético de Madrid aposta suas fichas na final da Copa do Rei, diante da Real Sociedad, dia 18 de abril. O clube também sonha em ir longe na Champions League.