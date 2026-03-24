Griezmann assina com Orlando City e jogará na MLS a partir de julho

Griezmann vai uma das estrelas da MLS. JUSTIN TALLIS / AFP

O atacante francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, jogará pelo Orlando City a partir de julho, anunciou o clube da Major League Soccer (MLS) nesta terça-feira (24).

"Contratamos o ícone do futebol mundial e campeão da Copa do Mundo, Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid", tuitou a franquia da Flórida.

"Ele chegará ao clube em julho de 2026, com um contrato válido até a temporada 2027-2028, com opção de renovação para a temporada 2028-2029 como 'Jogador Designado'", explicou o clube.

A regra do "Jogador Designado" na MLS é uma disposição especial que permite a uma equipe contratar jogadores de destaque internacional com salário acima do teto da liga.

Em seu site, o Orlando City lançou uma contagem regressiva para o dia da estreia do francês na equipe: será em 25 de julho, contra o Nashville. Faltam 123 dias.

Griezmann, de 35 anos, chegará á MLS após uma carreira bem-sucedida na Europa, somando 298 gols e 132 assistências em 792 jogos por Real Sociedad, Barcelona e Atlético de Madrid, clube do qual é o maior artilheiro de todos os tempos, com 211 gols.

Entre seus títulos, conquistou uma Copa do Rei em 2021 com o Barelona e uma Liga Europa com o Atlético de Madrid (2018), além da Supercopa da Uefa (2018) e da Supercopa da Espanha (2014), bem como chegou à final da Liga dos Campeões com os 'colchoneros' em 2016.

Pela seleção da França, disputou 137 jogos e marcou 44 gols, tendo como sua maior conquista a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

— Estou muito empolgado para iniciar este novo capítulo da minha carreira com o Orlando City — declarou Griezmann, citado no comunicado de sua nova equipe, a qual ele destacou por sua "forte ambição e clara visão de futuro".

— Mal posso esperar para fazer de Orlando o meu novo lar, conhecer os torcedores, sentir a energia no Inter&Co Stadium e dar tudo de mim para ajudar a equipe a alcançar grandes conquistas— acrescentou.