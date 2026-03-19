Grêmio Náutico União oficializa contratação do remador Lucas Verthein 

O Grêmio Náutico União oficializou nesta quinta-feira (19) a contratação do remador olímpico Lucas Verthein. O atleta de 27 anos esteve nos Jogos de Tóquio e Paris, onde terminou em 12º e 15º lugar, respectivamente, na disputa do single skiff.
Após a assinatura do contrato, que ocorreu na sede da Ilha do Pavão, Lucas participou do tradicional "Almoço dos Ilheiros". Segundo ele, o objetivo é cumprir o ciclo Los Angeles-2028 no clube gaúcho.
No planejamento de carreira do remador a ideia é participar das próximas duas edições olímpicas, além de outras competições.
No começo do mês, Lucas Verthein venceu o Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos e a Seletiva Nacional de Remo , disputado, no sábado (28), na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (USP), já como atleta do União.
Sul-Americano
Além de Lucas Verthein, o União recebe nesta e na próxima semana, os remadores da seleção brasileira que participará do Campeonato Sul-Americano sub-19 e sub-23, de 24 a 29 de março, em Porto Alegre.