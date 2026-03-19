Grêmio Náutico União oficializa contratação do remador Lucas Verthein 

O Grêmio Náutico União oficializou nesta quinta-feira (19) a contratação do remador olímpico Lucas Verthein. O atleta de 27 anos esteve nos Jogos de Tóquio e Paris, onde terminou em 12º e 15º lugar, respectivamente, na disputa do single skiff.

Após a assinatura do contrato, que ocorreu na sede da Ilha do Pavão, Lucas participou do tradicional "Almoço dos Ilheiros". Segundo ele, o objetivo é cumprir o ciclo Los Angeles-2028 no clube gaúcho.

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No planejamento de carreira do remador a ideia é participar das próximas duas edições olímpicas, além de outras competições.

No começo do mês, Lucas Verthein venceu o Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos e a Seletiva Nacional de Remo , disputado, no sábado (28), na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (USP), já como atleta do União.

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