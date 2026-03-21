Esportes

Supremacia nas águas
Notícia

Grêmio Náutico União domina etapa do Brasileiro de águas abertas em Itajaí e garante mais dois ouros

Clube conquistou todas as provas do evento, com destaque para vitórias de Julia Pereira e Victor Moreno 

André Silva

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