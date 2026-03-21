Grêmio Náutico União domina etapa do Brasileiro de águas abertas em Itajaí e garante mais dois ouros

Victor Moreno e Julia Pereira ganharam os 5 km. CBDA / Divulgação

O Grêmio Náutico União confirmou sua supremacia nas provas de águas abertas no Brasil, neste sábado (21), no terceiro e último dia de provas da segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes, em Itajái (SC). Julia Pereira e Victor Moreno foram os campeões da prova de 5 km e garantiram 100% de vitórias, para o clube gaúcho, nas seis provas do evento.

"Hat-trick" de Julia Pereira

Carol de Hertel, Julia Pereira, Carolina Diniz Marques no pódio. CBDA / Divulgação

Julia Pereira garantiu o primeiro lugar da prova feminina, com o tempo de uma hora, um minuto e 47 segundos, repetindo as vitórias nas provas dos 10 km e 3 km.

Se no basquete existe o triple-double, quando um jogador ultrapassa dois dígitos em três fundamentos e no futebol, o hat-trick, quando um jogador marca três gols em um mesmo jogo, Julia fez sua tripleta em Itajaí.

A segunda posição ficou com Carol de Hertel (Curitibano-PR), que chegou um segundo depois. O pódio ainda teve Carolina Diniz Marques, também do Grêmio Náutico União, que chegou dois segundos após sua colega de equipe.

Bernardo Gavioli, Victor Moreno e Leonardo de Macedo no pódio. CBDA / Divulgação

A medalha de prata ficou com Bernardo Gavioli, também do clube gaúcho, que chegou dois segundos após. Já o bronze foi para Leonardo Brandt de Macedo (Curitibano), que também marcou 53 minutos e 41 segundos.

Seletivas

Guilherme Schubach, Nina Picon, Manuela Neves, Rodrigo Cecchini comemoram vagas nas seleções de base. CBDA / Divulgação

As provas ainda serviram como seletivas para das categorias 2011 e 2012, para as disputas da Copa Pacífico e Copa PanAm Aquatics de Águas Abertas.

No masculino, Rodrigo Cecchini (Grêmio Náutico União) e Guilherme Schubach (Yacht Clube da Bahia) garantiram as vagas. No feminino, as classificadas foram Manuela Neves (Grêmio Náutico União) e Nina Picon (Yacht Clube da Bahia).