Gre-Nal 451 terá ação contra o feminicídio

Duelo pela final do Gauchão ocorre no Beira-Rio, às 18h. Duda Fortes / Agencia RBS

No domingo, 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a Associação Riograndense de Imprensa (ARI), com apoio da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (Aceg), realizará uma ação de conscientização durante o clássico Gre‑Nal, no Beira-Rio.

A iniciativa integra a campanha de enfrentamento ao feminicídio e busca chamar a atenção da sociedade para a violência contra as mulheres. De acordo com dados recentes, 20 mulheres já foram vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul até o mês de fevereiro deste ano, um número que reforça a urgência do debate e de ações de mobilização.

Com o consentimento do Inter, antes do clássico, às 16h30min, cinco jornalistas farão uma volta olímpica levando uma faixa com a frase “A nossa torcida é pelo fim da violência contra as mulheres.”

A escolha do Gre-Nal como cenário da mobilização se deve à grande visibilidade do clássico, considerado um dos maiores eventos esportivos do Estado, capaz de ampliar o alcance da mensagem e estimular a reflexão do público masculino.

A mobilização reforça o compromisso da imprensa gaúcha com a defesa dos direitos das mulheres e com a luta pelo fim da violência de gênero.

Serviço

O que: Ação da campanha contra o feminicídio – Volta olímpica com cinco jornalistas

Data: 8 de março – Dia Internacional da Mulher

Local: Beira-Rio – Gre-Nal 451

Hora: 16h30min