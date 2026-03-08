Gre-Nal 451: tudo sobre o jogo pela final do Gauchão 2026. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte/Inter e Lucas Uebel/Grêmio / Divulgação

Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo (8), às 18h, pelo jogo de volta da final do Gauchão 2026. A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Tricolor tem a vantagem, já que venceu a ida, na Arena, por 3 a 0. Assim, poderá perder por até dois gols de diferença no Beira-Rio. Com isso, o Colorado precisa vencer por pelo menos quatro gols de saldo para ser campeão no tempo normal — caso vença por três, a decisão vai para os pênaltis.

Escalações para o Gre-Nal 451

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Allex; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico Luís Castro.

Arbitragem para o Gre-Nal 451

Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel. VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto.

Onde assistir ao Gre-Nal 451

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

RBS TV, SporTV e Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Inter e Grêmio

Inter

Mordido após o resultado da ida, na Arena, o Colorado visa fazer um jogo épico diante de sua torcida. Paulo Pezzolano escalou Allex para a lateral esquerda, substituindo Bernabei, suspenso.

Grêmio

Embalado pela goleada em casa no último domingo, o Tricolor chega no Beira-Rio para segurar a vantagem construída. Luís Castro repete o time que venceu por 3 a 0 na ida.

Ingressos para o Gre-Nal 451

A venda de ingressos para a torcida do Inter começou às 14h de terça-feira (4). No site colorado, a promoção anunciada é exclusiva para sócias que fizerem o check-in. Assim, ganham ingresso gratuitamente para levar outra mulher. Torcedoras vinculadas às modalidades Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo têm direito à isenção.

Sócios Campeão do Mundo: de R$ 6 a R$ 40; Sócios Nada Vai Nos Separar: de R$ 18 a R$ 60; Não sócios: de R$ 30 a R$ 199; para a área Coração do Gigante, clique aqui.

Inter / Divulgação

Ingressos Coração do Gigante

Site : coracaodogigante.com.br

: App Coração do Gigante, nas lojas Apple e Google Play

Bilheteria: localizada no andar térreo do Edifício-Garagem; funcionamento: 8/03 das 10:00 até o final do primeiro tempo

localizada no andar térreo do Edifício-Garagem; funcionamento: 8/03 das 10:00 até o final do primeiro tempo O acesso ao setor do Coração do Gigante encerra ao final do intervalo da partida

O reconhecimento facial é obrigatório para maiores de 16 anos. O processo será solicitado após a compra. O ingresso só estará válido com o reconhecimento facial aprovado

Ingressos para a torcida do Grêmio

O Grêmio abre a venda de ingressos nesta quinta-feira (5). Ao todo, são esperados 2 mil torcedores no espaço dos visitantes no Beira-Rio.