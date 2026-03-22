Goleiro do Bahia se machuca, e Brasileirão tem segunda lesão grave em duas rodadas

Ronaldo sai do jogo com braço direito imobilizado. Letícia Martins / Bahia,Divulgação

O Brasileirão voltou a ser marcado por uma imagem forte. Neste domingo (22), o goleiro Ronaldo, do Bahia, precisou deixar a partida contra o Remo com o braço direito imobilizado após cair mal em uma defesa, nos minutos finais do primeiro tempo, no Mangueirão. João Paulo entrou no lugar do titular.

Na rodada anterior, o lateral-esquerdo Marlon, do Grêmio, sofreu fratura no tornozelo direito no triunfo sobre o Vitória, passou por cirurgia e tem prazo de recuperação estimado em cinco meses.