Gilmar Mendes enaltece volta de Cuca ao Santos: 'Nos enche de entusiasmo e renova a esperança'

O retorno do técnico Cuca ao Santos trouxe empolgação a Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e torcedor do clube da Vila Belmiro. Em publicação na rede social X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 23, o magistrado enalteceu o treinador, que estreou com empate sem gols em duelo com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão.

"O retorno de Cuca ao Santos marca o reencontro com um profissional que construiu uma trajetória marcante no clube. Em sua quarta passagem como treinador do Peixe (2008, 2018 e 2020-2021) e também como atleta que defendeu a camisa alvinegra em 1993, sua volta nos enche de entusiasmo e renova a esperança. Que esta nova passagem fortaleça ainda mais seus laços com a história santista. Seja bem-vindo novamente à Vila!", escreveu.

Eventualmente, o ministro usa as redes sociais para tecer comentários a respeito do clube de coração. Comemorou o anúncio da volta de Neymar, no início do ano passado, e resultados como a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, que tirou o Santos da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em junho, foi recebido por Marcelo Teixeira, presidente santista, nas dependências do clube e visitou as obras no novo CT da base e do futebol feminino.

RETORNO DE CUCA DIVIDE OPINIÕES

A volta de Cuca não foi bem recebida por todos os santistas. Apesar do histórico vencedor, o técnico passou a ser rejeitado por parte dos torcedores dos clubes pelos quais passou desde 2021, quando voltou à tona a condenação por estupro atribuída a ele na Suíça. Em 2023, treinou o Corinthians por somente uma semana e pediu demissão após protestos da torcida.

Em janeiro de 2024, o Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anulou a sentença de 1989 que condenou o treinador por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos. O caso aconteceu em 1987, quando ele era jogador do Grêmio, durante um excursão do time ao país europeu.