Giay, do Palmeiras, é convocado para substituir Montiel nos amistosos da Argentina

A seleção Argentina anunciou, nesta terça-feira (24), a convocação do lateral-direito Agustín Giay, do Palmeiras, para substituir o lesionado Gonzalo Montiel nos amistosos de 27 e 31 de março em Buenos Aires.

Giay é a quarta mudança entre os convocados desde que a primeira lista foi anunciada na quarta-feira passada.

Montiel sofreu uma lesão na vitória do River Plate sobre o Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0 no último domingo, pelo torneio Apertura.

O lateral do Palmeiras é chamado pela primeira vez para a seleção principal, depois de defender a Argentina no sub-16 e no sub-20.

Após o cancelamento da Finalíssima contra a Espanha, a 'Albiceleste' fará amistosos contra Mauritânia, no dia 27 de março, e Zâmbia, no dia 31, ambos em La Bombonera, casa do Boca Juniors.

Serão os últimos dois jogos diante da torcida argentina antes da Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho.

Na última segunda-feira, a Argentina anunciou o corte por lesão do zagueiro Leonardo Balerdi, do Olympique de Marselha, que foi substituído por Lucas Martínez Quarta, do River.

Na sexta-feira passada, o técnico Lionel Scaloni integrou à equipe os atacantes Franco Mastantuono, do Real Madrid, e Joaquín Panichelli, do Strasbourg, da França.