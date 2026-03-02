Geovanna Santos conquista duas medalhas no Grand Prix da Estônia de Ginástica Rítmica

Geovanna com suas medalhas. CBG / Divulgação

Geovanna Santos conquistou duas medalhas no Grand Prix Miss Valentine de Ginástica Rítmica, em Tartu, na Estônia. A capixaba foi bronze no arco e prata na bola.

Esta foi a primeira vez na história que uma brasileira conquistou mais de uma medalha em disputas individuais em competições do nível Grand Prix.

Para garantir a prata na bola, Geovanna somou 26.750 pontos, com 11.200 de dificuldade, 8.000 no artístico e 7.550 na execução. O ouro ficou com a italiana Tara Dragas (27.350).

Já o bronze no arco foi garantido com 27.100 pontos, com 11.700 de dificuldade, 7.900 no artístico e 7.500 na execução, sem penalidade alguma.

Outro bom desempenho da brasileira aconteceu no individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos, onde ela ficou em sexto lugar.

— Viemos para a Estônia com o objetivo claro de testar as séries em ambiente internacional e observar como a Geovanna se comportaria nesse início de temporada. O resultado confirma que estamos no caminho certo. Ainda temos ajustes a fazer, principalmente em detalhes de execução e composição, mas sair com duas medalhas em um Grand Prix mostra consistência e maturidade competitiva — disse a treinadora Gizela Batista.