Geovanna Santos brilha no Grand Prix da Estônia com inéditas prata na bola e bronze no arco

Geovanna Santos teve um domingo especial em Tartu, na Estônia. A atleta da ginástica rítmica fechou o Grand Prix Miss Valentine subindo duas vezes no pódio, com prata na apresentação com bola e bronze no arco.

O resultado de Jojô é histórico para ela e para a seleção brasileira. Antes desta etapa da Estônia, a ginástica verde e amarela havia conquistado somente uma medalha em etapas do Grand Prix, com ouro na fita e Bárbara Domingos em 2023.

Campeã brasileira, Jojô iniciou o dia na final do arco. Sob orientação da técnica Gizela Batista, a atleta fez uma grande apresentação, somou 27.100 pontos e garantiu seu lugar no pódio com o bronze. Terminou sua performance aplaudida pelo público.

O ouro ficou com a ucraniana Taisiia Onofriichuk, que brilhou e levou a impressionante nota de 29.050, seguida pela Dará Stoyanova, com 27.600. A brasileira superou a mexicana Tara Dragas, que logo depois daria o troco na final da bola.

Tranquila e empolgada com seu bronze, Jojô voltou à disputa para fazer melhor ainda. Mesmo somando menos pontos, desta vez fechando sua apresentação com 26.750, a brasileira garantiu a segunda medalha do dia, desta vez de prata, atrás somente de Tara Dragas, ouro com 27.350.