George Russell faz a pole position do GP da Austrália de F-1; brasileiro Gabriel Bortoleto é 10º

O britânico George Russell, da Mercedes, vai largar da pole potision do Grande Prêmio da Austrália, primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 2026.
Russell marcou o melhor tempo na sessão de classificação disputada neste sábado (7), no circuito de Albert Park, em Melbourne, superando seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, e o francês Isack Hadjar (Red Bull) por 293 e 785 milésimos de segundo, respectivamente.
— Um grande dia. Sabíamos que o carro tinha muito potencial. Estou muito ansioso para a corrida de amanhã, acho que podemos dar corridas muito emocionantes para o público — disse o piloto da Mercedes, que fez a 11ª pole da carreira.
O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminou em quarto, à frente das McLaren do australiano Oscar Piastri e do atual campeão mundial, o britânico Lando Norris.
O top 10 foi completado pelo heptacampeão Lewis Hamilton (Ferrari), pelas Racing Bulls do neozelandês Liam Lawson e do britânico Arvid Lindblad, e pelo brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi).
Bortoleto entre os 10
Em sua segunda temporada, Gabriel Bortoleto superou, na primeira classificação do ano, seu companheiro de equipe, o veterano alemão Nico Hülkenberg, que vai largar da 11ª posição.
Verstappen bate na primeira volta
A primeira grande surpresa da temporada foi o acidente do holandês Max Verstappen (Red Bull) durante o Q1. Sem conseguir marcar tempo, ele vai largar dos boxes na primeira corrida da temporada, no domingo.
Verstappen, que havia acabado de iniciar sua primeira volta rápida, perdeu o controle do carro no final da reta principal, rodou e bateu no muro de proteção após passar pela caixa de brita.
— Eu tinha acabado de frear e, de repente, o eixo traseiro travou completamente, do nada. Não sei por que ou como aconteceu— disse o tetracampeão mundial sobre o acidente.
Verstappen ficou sem tempo e deverá largar dos boxes (pit lane), já que seu carro não apresentou condição de voltar à pista.
— Nunca passei por nada parecido em toda a minha carreira. O eixo traseiro travou completamente e, claro, naquela velocidade não tem como recuperar. O impacto com as barreiras não foi tão forte. O volante simplesmente escapou das minhas mãos, por isso precisei ir ao centro médico, mas está tudo bem — explicou.
E o calvário da Aston Martin continuou neste sábado: o canadense Lance Stroll não pôde participar da classificação, enquanto o espanhol Fernando Alonso foi eliminado no Q1 e vai largar em 17º, à frente das Cadillac do mexicano Sergio Pérez e do finlandês Valtteri Bottas.
O espanhol Carlos Sainz (Williams), que sofreu uma avaria no início do terceiro treino livre, também não disputou a classificação.
Resultado da sessão de classificação do Grande Prêmio da Austrália:
- 1. George Russell (GBR/Mercedes) 1:18.518
- 2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:18.811
- 3. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:19.303
- 4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.327
- 5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.380
- 6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.475
- 7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.478
- 8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.994
- 9. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:21.247
- 10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:20.221
- 11. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:20.303
- 12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.311
- 13. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.491
- 14. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:20.501
- 15. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:20.491
- 16. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:21.270
- 17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:21.969
- 18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:22.605
- 19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:23.244
- 20. Max Verstappen (HOL/Red Bull) sem tempo
- 21. Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams-Mercedes) sem tempo
- 22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) sem tempo