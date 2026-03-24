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Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estreiam com vitória no Miami Open

Dupla brasileira venceu argentinos por 2 sets a 0 e enfrenta favoritos Krajicek e Mektic na próxima rodada.

Zero Hora

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