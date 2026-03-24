Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estreiam com vitória no Miami Open

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estrearam com vitória, nesta segunda-feira (23), no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.
Luz e Matos derrotaram a dupla dos argentinos Andres Molteni e Máximo Gonzalez por 2 sets a 0 com um duplo 6/4 e eles voltam a jogar na quarta-feira (25), contra o estadunidense Austin Krajicek e o croata Nikola Mektic brigando por vaga nas quartas de final.
— Foi uma grande partida do começo ao fim da nossa parte. Sacamos muito bem, não tivemos nenhum break contra, isso diz muito. Conseguimos duas quebras no início dos sets. A dupla deles é muito forte, de altíssimo nível. Sabíamos que precisaríamos jogar em grande nível. A chave de hoje foi ir bem no saque. Agora foco na próxima rodada contra o Krajicek e Mektic, grandíssimos jogadores, vamos ter que treinar amanhã, nos recuperar e ter uma tática bem montada para ir com tudo na quarta-feira — comentou Orlando.
Outros três brasileiros foram eliminados no domingo. Marcelo Melo, que fez parceria com o alemão Alexander Zverev, Fernando Romboli, que atuou com o italiano Luciano Darderi e Marcelo Demoliner, que atuou com o estadunidense Martin Damm Jr.