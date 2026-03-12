Gaúchos André Barbieri e Vitoria Machado estreiam nos Jogos Paralímpicos de Inverno

André Barbieri disouta os Jogos pela segunda vez. CBDN / Divulgação

A delegação brasileira entra no final da participação nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina com uma novidade no programa: a estreias dos snowboarders gaúchos André Barbieri e Vitoria Machado no banked slalom. A prova teve sua data antecipada pela organização por causa da previsão de nevasca em Cortina d’Ampezzo.

Inicialmente marcada para sábado (14), a competição de snowboard banked slalom foi transferida para esta sexta (13) devido às condições climáticas previstas para a região. As disputas começam às 9h no horário local (5h de Brasília).

Após queda, André Barbieri vai para segunda Paralimpíada

André Barbieri teve sua participação ameaçada após sofrer uma queda durante um treino realizado no dia 5. O atleta nascido em Lajeado caiu em uma das curvas do circuito, bateu a cabeça e sofreu uma concussão, sendo removido de ambulância para o centro médico Ospedale di Cortina para avaliação médica.

Liberado, ele retornou para a Vila Olímpica, perdeu a disputa do snowboard cross, mas, recuperado, vai disputar os Jogos no banked slalom.

Esta será a segunda participação de André Barbieri, 44 anos, nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Em 2022, ele acabou na 13ª posição nas duas provas da classe LL1 (para pessoas com amputações de perna acima do joelho ou com comprometimento físico-motor similar): o snowboard cross e o banked slalom.

A estreante Vitória

Vitoria Machado disputa sua primeira Paralimpíada de Inverno. Heiko Mandl / FIS/Divulgação

Aos 20 anos, Vitoria Machado é a primeira mulher brasileira amputada a representar o país em Jogos Paralímpicos de Inverno e a primeira no snowboard.