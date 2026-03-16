Gaúcho Orlando Luz atinge melhor ranking da carreira e é o número 1 do Brasil nas duplas

O novo ranking da ATP trouxe boas notícias para o tenista gaúcho Orlando Luz, que atingiu sua melhor posição na carreira, a 37ª, e agora é o número 1 do Brasil.
Parceiro do também gaúcho Rafael Matos na temporada, Orlandinho tem dois títulos, nos ATP 250 de Buenos Aires e Santiago, além de quartas de final no Australian Open e no ATP 250 de Brisbane.
Em virtude do ótimo desempenho da dupla, Matos está uma posição abaixo e sete pontos atrás do jogador nascido em Carazinho.
Corrida para Turim
Na chamada "Corrida para Turim", onde são considerados apenas os pontos conquistados na temporada, e que vai garantir às oito primeiras duplas participar do ATP Finals, em novembro, Orlando Luz e Rafael Matos estão em sétimo lugar.
Demais brasileiros
O mineiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, se manteve no 46º lugar. O carioca Fernando Romboli sofreu uma queda da 52ª para a 58ª posição.
Já o gaúcho Marcelo Demoliner, que foi campeão do Challenger de Cap Cana, na República Dominicana, ganhou 13 colocações e agora está em 77º lugar.
Cinco britânicos no top 10
A liderança segue com o britânico Neal Skupski, seguido pelo argentino Horacio Zeballos. O espanhol Marcel Granollers e os britânicos Lloyd Glasspool e Julian Cash completam a lista dos cinco primeiros.
O finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten ganharam duas colocações, cada, e dividem o sexto lugar.
Joe Salisbury é o quinto britânico no top 10, ocupando a oitava posição. O salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavic perderam três lugares, cada, e dividem a nona colocação.