Gaúcho Marcelo Demoliner conquista 29º título de duplas no Challenger de Cap Cana

O gaúcho Marcelo Demoliner é campeão de duplas do ATP Challenger de Cap Cana, na República Dominicana.
Neste domingo (15), ele e o monegasco Romain Arneodo derrotaram o israelense Daniel Cukierman e o estadunidense Trey Hilderbrand por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/2), 3/6 e 10/6.
Este foi o 29º título de um torneio Challenger na carreira do tenista de 37 anos, que vai ganhar 13 posições no ranking mundial de duplas e chegar ao 77º lugar.
Arneodo vai subir 13 colocações e passará a ser o número 42 da classificação.
Mariano Navone é campeão de simples
Na chave de simples, o título ficou com o argentino Mariano Navone. Sexto favorito, ele derrotou o italiano Mattia Bellucci em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/4, e garantiu sua nona conquista em um torneio Challenger.
Com os pontos conquistados na República Dominicana, Navone vai ganhar 18 colocações no ranking e chegará ao 61º lugar.