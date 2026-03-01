Gaúcho Felipe Fraquelli é campeão do Centro Sul-Americano de vela da classe ILCA 6

Veleiros do Sul / Divulgação

O gaúcho Felipe Fraquelli é o campeão do Campeonato Centro Sul-Americano da classe ILCA 6, que foi encerrado na raia do Veleiros do Sul, em Porto Alegre.

Velejador do clube sede do evento, Fraquelli garantiu o título com uma regata de antecipação. Terceiro colocado na nona prova, ele abriu distância suficiente para o segundo colocado, o também gaúcho Francisco Dal Ri, do Clube dos Jangadeiros.

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Na regata final, Fraquelli coroou o título com uma vitória. A argentina Lucía Falasca, atleta olímpica em Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024, acabou superando Dal Ri na briga pelo segundo lugar geral e terminou como campeã feminina.

O terceiro lugar no geral ficou com Dal Ri, que terminou com o título da categoria sub-19.

Confira o top 10 geral após oito regatas:

1º - Felipe Fraquelli (BRA) - 20 pontos perdidos

2º - Lucía Falasca (ARG) - 43

3º - Francisco Dal Ri (BRA) - 56

4º - Erik Scheidt (BRA) - 64

5º - Caterina Romero (PER) - 68

6º - Pedro Rosa (BRA) - 72

7º - Valentina de Araújo (BRA) - 76

8º - Luciana Cardozo (ARG) - 81

9º - Enzo Ricardi (BRA) - 91

10º - Erick Carpes (BRA) - 97

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Confira os campeões por categoria: