Gaúcho Felipe Fraquelli é campeão do Centro Sul-Americano de vela da classe ILCA 6

O gaúcho Felipe Fraquelli é o campeão do Campeonato Centro Sul-Americano da classe ILCA 6, que foi encerrado na raia do Veleiros do Sul, em Porto Alegre.
Velejador do clube sede do evento, Fraquelli garantiu o título com uma regata de antecipação. Terceiro colocado na nona prova, ele abriu distância suficiente para o segundo colocado, o também gaúcho Francisco Dal Ri, do Clube dos Jangadeiros.
Na regata final, Fraquelli coroou o título com uma vitória. A argentina Lucía Falasca, atleta olímpica em Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024, acabou superando Dal Ri na briga pelo segundo lugar geral e terminou como campeã feminina.
O terceiro lugar no geral ficou com Dal Ri, que terminou com o título da categoria sub-19.
Confira o top 10 geral após oito regatas:
- 1º - Felipe Fraquelli (BRA) - 20 pontos perdidos
- 2º - Lucía Falasca (ARG) - 43
- 3º - Francisco Dal Ri (BRA) - 56
- 4º - Erik Scheidt (BRA) - 64
- 5º - Caterina Romero (PER) - 68
- 6º - Pedro Rosa (BRA) - 72
- 7º - Valentina de Araújo (BRA) - 76
- 8º - Luciana Cardozo (ARG) - 81
- 9º - Enzo Ricardi (BRA) - 91
- 10º - Erick Carpes (BRA) - 97
Confira os campeões por categoria:
- Sênior masculino: Felipe Fraquelli (BRA)
- Sênior feminino: Luciana Cardozo (ARG)
- Pré-Master masculino: Franco Riquelme (ARG)
- Pré-Master feminino: Lucía Falasca (ARG)
- Master masculino: André Passow (BRA)
- Grand Master masculino: Antonio Viveiros (BRA)
- Sub-21 feminino: Delfina Kuttel (ARG)
- Sub-19 masculino: Francisco Dal Ri (BRA)
- Sub 19 feminino: Valentina de Araújo (BRA)
- Sub-17 masculino: Michel Castro (BRA)
- Sub-17 feminino: Duda Serrão (BRA)