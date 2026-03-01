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Gaúcho Felipe Fraquelli é campeão do Centro Sul-Americano de vela da classe ILCA 6

Velejador do Veleiros do Sul assegurou o título com uma regata de antecipação; Lucía Falasca foi campeã feminina geral.

André Silva

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