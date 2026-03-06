Gaúcho Eduardo Ribeiro e cearense Thiago Monteiro estão na semifinal do Challenger de Brasília

Eduardo Ribeiro comemora vaga na semifinal. Luiz Candido / Divulgação/LuzPress

O gaúcho Eduardo Ribeiro e o cearense Thiago Monteiro vão representar o Brasil na semifinal do Brasilia Tennis Open, torneio ATP Challenger 75 disputado no Iate Clube de Brasília, com premiação total de US$ 107 mil (R$ 561,2 mil), realizado no Iate Clube de Brasília.

Nesta sexta-feira (6), Ribeiro, que saiu do qualifying, passou pelo paulista Gustavo Heide por 2 a 1 (6/4 4/6 e 6/4) em jogo que chegou a ser interrompido pela chuva no último game.

— Muito feliz, é muito gratificante essa sensação de voltar à uma semifinal. Quero seguir mais no torneio. Passa bastante coisa na cabeça porque nesses quase três anos passei por muitas lesões, momentos difíceis onde passei longo período longe do tênis. Estar retornando à uma semi, sem dor, com uma equipe muito boa por trás. Sou muito grato a eles. É o trabalho dando resultado, é seguir em frente — disse o tenista nascido em Santa Cruz do Sul, que irá jogar a terceira semifinal de Challenger na carreira, a primeira desde junho de 2023, após superar uma lesão e ficar meses afastado das quadras.

O adversário de Eduardo Ribeiro será o vencedor da partida entre o cabeça de chave número 1, o paraguaio Adolfo Vallejo, e o argentino Facundo Diaz Acosta. Este confronto está paralisado por conta da chuva.

Thiago Monteiro supera Boscardin e vai encarar português na semi

Monteiro já esteve entre os 70 do mundo. Luiz Candido / Divulgação/LuzPress

Thiago Monteiro, ex-top 70 da ATP, passou pelo catarinense Pedro Boscardin, por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 e 6/2.

— Treinamos há alguns anos no Rio de Janeiro. Sem dúvidas, muito feliz, jogo muito sólido da minha parte. Aproveitei as chances que fui criando. Consegui jogar muito firme com meu saque, as devoluções também, aproveitei que ele errou um pouquinho mais. Fui cada vez mais me solidificando, sentindo muito bem a bola hoje a condição está um pouco mais pesada, mas me senti bem, foi um bom jogo da minha parte — disse o tenista de 31 anos.

O próximo adversário de Thiago Monteiro será o português Henrique Rocha, quinto favorito, que derrotou o boliviano Juan Prado Ángelo, com um duplo 6/3.

— Eu chamo ele de 'The Rock', é um grande talento português. Nunca joguei com ele em competição, mas treinamos várias vezes, ele é sólido, muito feliz. É recuperar bem, tem tudo para ser uma grande semifinal — projeta o atual número 232 do mundo.

Final de duplas definida

As semifinais de duplas foram concluídas e um brasileiro vai estar em quadra na decisão. O paulista Marcelo Zormann, que forma parceria com o argentino Mariano Kestelboim.

Nas semifinais, eles venceram o espanhol Carlos Sánchez Jover e o italiano Gianluca Cadenasso por 6/3 e 7/5.