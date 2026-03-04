Gaúcho Eduardo Ribeiro derruba um dos favoritos do Challenger de Brasília

Ler resumo

Eduardo Ribeiro comemora vitória. Luiz Candido / Luz Press

O gaúcho Eduardo Ribeiro está classificado para as quartas de final do Brasília Tennis Open, torneio da série Challenger da ATP, que oferece 75 pontos no ranking mundial ao campeão.

Número 176 do mundo, o tenista de 27 anos eliminou o português Jaime Faria, que era o terceiro favorito, por 2 a 0, parciais de 7/6 (9/7) e 6/4, e que recentemente chegou às quartas de final do ATP 500 do Rio de Janeiro.

— Ele é um grande jogador. Eu sabia que não seria um jogo fácil. Ele vem num momento muito bom, mas antes de mais nada (era) me preocupar comigo mesmo, desempenhar um bom tênis, estar firme, essa era a chave do jogo, independente do resultado e acho que consegui. Foi positivo. Estou muito contente com a vitória, mas ainda tenho muito a crescer, a melhorar e um jogo desses sempre dá um ânimo, um gás pra seguir no trabalho do dia a dia — avaliou Eduardo, que nasceu em Santa Cruz do Sul.

Duelo brasileiro nas quartas

Heide busca recuperar posições no ranking. Luiz Candido / Luz Press

O adversário de Eduardo Ribeiro nas quartas de final será o paulista Gustavo Heide, 301º da classificação mundial e integrante do time brasileira na Copa Davis, que eliminou o conterrâneo Igor Marcondes (307º) por 2 a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

— Um sentimento muito bom. Brasília é um lugar onde eu me sinto muito bem jogando. as condições (climáticas) aqui me agradam muito. Estou muito feliz com o nível que apresentei no primeiro e no segundo jogo. que foram duríssimos.

João Lucas Reis perde para boliviano

Quem não conseguiu avançar foi o pernambucano João Lucas Reis, que é o 205 do mundo. De virada, ele perdeu para o boliviano Juan Carlos Prado Ángelo, que é o 210º do ranking, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

Nas quartas, Prado Ángelo vai encarar o português Henrique Rocha, quinto na lista de favoritos, que bateu o espanhol Carlos Sánchez Jover por 7/6 (7/3) e 6/2.

Próximos jogos

A quinta-feira (5) terá mais confrontos de oitavas de final, com quatro brasileiros em quadra.

O experiente cearense Thiago Monteiro vai encarar o espanhol Miguel Damas e quem passar enfrentará nas quartas de final, o vencedor da partida entre o catarinense Pedro Boscardin e o peruano Juan Pablo Varillas.

Na outra parte da chave, o goiano Guto Miguel jogará contra o argentino Facundo Díaz Acosta, enquanto o paranaense João Eduardo Schiessl vai enfrentar o cabeça de chave número 1, o paraguaio Daniel Vallejo.