Gaúchas avançam às finais no STU National em Porto Alegre

Gaúcha Maria Lúcia, de Canoas, na disputa do STU. Julio Detefon / STU

Depois dos homens abrirem os trabalhos na sexta, as mulheres fizeram sua estreia no STU National, em Porto Alegre, neste sábado (21). A primeira disputa do dia foi no street feminino, com Duda Ribeiro, do Rio de Janeiro, ficando com a maior nota do dia (87,20). Na sequência, no park feminino, o destaque foi para Raicca Ventura que, logo na primeira bateria, mandou um 76,71 para avançar à final na liderança.

Street

Sem Rayssa Leal, que não veio à Porto Alegre, a disputa das seis vagas na decisão de domingo foi acirrada. Campeã na capital em 2024, Isabelly Ávila liderou a primeira bateria, garantindo lugar em busca de mais um título da etapa gaúcha. Avançaram com ela, Gabi Mazetto, que também já venceu em Porto Alegre, e Rafaela Murbach.

A maior nota do dia saiu apenas na segunda bateria. A carioca Duda Ribeiro liderou durante as três voltas e garantiu 87,20 em segunda tentativa. A gaúcha Maria Lúcia, de Canoas, terceira em 2025, fez 85,56 e irá em busca de mais um pódio. A terceira vaga da bateria ficou para Carla Karolina.

Park

Campeã mundial em 2024, Raicca Ventura não baixou dos 70 pontos nas três voltas que deu na pista de Porto Alegre. Na última, fez os juízes darem a maior nota do dia (76,71), com Dora Varella e Isadora Pacheco classificando na segunda e terceira posição, respectivamente.