Gattuso fará 'jogo mais importante da carreira' com a Itália: 'Carrego o país nas costas'

Gennaro Gattuso foi titular da Itália na última conquista mundial, em 2006, diante da forte França de Zidane, nos pênaltis (5 a 3 após 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação). Apesar da tensão daquele dia, o treinador define o duelo desta quinta-feira, diante da Irlanda do Norte, pela repescagem para a Copa do Mundo de 2026, como o mais importante de sua carreira.

Ausente nas Copas de 2018 e 2022, sempre caindo na repescagem, a tetracampeã Itália tenta evitar o terceiro vexame seguido em duas partidas eliminatórias. Além de encarara a Irlanda do Norte com obrigação de vitória em Bérgamo, ainda faria uma "decisão" diante do vencedor de País de Gales e Bósnia & Herzegovina.

"Este é o jogo mais importante da minha carreira. Não participar de duas Copas do Mundo foi um choque, e por isso precisamos ter paciência, mas sinto que carrego o país nas costas", admitiu Gattuso. "Há sete meses, as pessoas me dizem: 'leve-nos à Copa do Mundo'. A pressão é enorme, mas estou acostumado."

A Itália fracassou na busca por vaga direta nas Eliminatórias Europeias ao ficar seis pontos atrás da Noruega - levou 4 a 1 no último jogo, em casa, dos noruegueses. Agora, não pode mais vacilar, mas a onda no país é de apoio a Gattuso.

"Você merece ser reconhecido pela sua paixão. Você tem uma equipe fantástica e fará de tudo para não perder esta oportunidade. Estamos todos torcendo por você, vamos para a Copa do Mundo", declarou Marcelo Lippi, comandante da conquista de 2006, dizendo que vê muito de seu trabalho em Gattuso.

"Li as palavras de apoio de Lippi e não vou negar que me emocionaram. Falo com ele sempre e sei o que compartilhamos, e agradeço a ele. Cabe a nós entrarmos em campo e darmos a impressão de que estamos no controle da situação, de que não temos medo de dominar o campo", declarou Gattuso, sobre como quer a Itália em campo.