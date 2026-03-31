Gabriel Jesus faz juras de amor ao Palmeiras: 'Penso em voltar todos os dias'

Gabriel Jesus tem as portas abertas no Palmeiras, onde foi revelado, e recentemente usou as dependências do clube para cuidar da parte física - já havia utilizado a estrutura verde na reabilitação da grave lesão no ligamento do joelho esquerdo no ano passado. Torcedor do clube, o atacante não esconde que seu sonho é voltar a vestir a camisa alviverde um dia "para jogar."

Com contrato no Arsenal até junho de 2027, Gabriel Jesus vem sendo pouco aproveitado por Mikel Arteta. Desde dezembro à disposição, começou apenas em sete dos 46 jogos do time na temporada, vindo da reserva em outras 14 oportunidades. Sonhando com novos ares no futuro, revela que defender o Palmeiras seria uma boa.

"Esse vínculo meu e do Palmeiras nunca foi quebrado. Sempre que estou no Brasil, infelizmente tive lesões e sempre tratei lá, eles me dizem: 'Vem, pode usar as instalações quando você quiser'. Sempre acompanho com muito carinho o Palmeiras e, óbvio, tenho o sonho de voltar um dia para jogar, não para terminar minha carreira", disse, em entrevista à RomárioTV.

Ele saiu do Palmeiras em 2026, negociado com o Manchester City. E, após 10 anos na Europa, voltar ao Brasil não parece um sonho distante. "Penso em voltar todos os dias, minha mulher que o diga", afirmou. "Tem aquele momento que você está assim: 'Ah, quer saber, vou embora.'"

Vendido ao Manchester City em 2016, Gabriel Jesus jogou seis anos na equipe de Pep Guardiola. Depois, trocou de clube na Inglaterra para atuar pelo Arsenal. Mesmo distante, concretizando o sonho de todo jovem jogador, ele garante que consegue ver as partidas do Palmeiras.