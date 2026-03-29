França derrota Colômbia sem dificuldades e embala para a Copa do Mundo

A seleção francesa voltou a campo na tarde deste domingo (29) e não teve dificuldades para derrotar a Colômbia, por 3 a 1, no Northwest Stadium, em Landover, nos Estados Unidos. Em mais um amistoso, o time comandado por Didier Deschamps não entrou com força máxima e contou com grande atuação do garoto Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, que marcou duas vezes.

Na quinta-feira (26), a equipe bicampeã do mundo derrotou o Brasil, por 2 a 1, também em solo estadunidense. Agora a França chega a oito vitórias nas últimas nove partidas, e não é superada desde a semifinal da UEFA Nations League, em junho do ano passado, diante da Espanha. O time tenta mais uma grande campanha em Copas do Mundo, após duas finais seguidas, na Rússia e Catar, e um título conquistado.

Por outro lado, os colombianos, comandados pelo técnico Néstor Lorenzo, perderam a segunda partida consecutiva. No meio de semana, os sul-americanos foram superados pela Croácia, por 2 a 1. Neste ano, a seleção de amarelo vai para o quarto mundial de seleções seguido e tenta repetir o feito de 2014, quando chegou até as quartas de final, na melhor campanha de sua história.

O jogo começou com boas oportunidades de ambas as seleções. A Colômbia aproveitava os contra-ataques e tinha os melhores lances pelo lado esquerdo, com Luis Díaz e Mojica. Por outro lado, os europeus chegavam com mais qualidade e conseguiram abrir o placar aos 22 minutos, com Doué, chutando da entrada da área. A bola desviou no zagueiro e matou o arqueiro Alvaro Montero no lance.

A França chegou ao segundo gol ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos. O meia Maghnes Akliouche recebeu no lado direito e cruzou na cabeça de Marcos Thuram. O centroavante acertou um belo cabeceio, superando o goleiro, que saiu mal do gol e acabou antecipado no lance.

Na segunda etapa, os colombianos até tentaram manter a posse de bola, mas uma saída errada do setor defensivo resultou no terceiro gol dos franceses. Akliouche recuperou, tocou para Cherki, que deu um lindo passe para Thuram. O centroavante foi solidário e cruzou rasteiro para Doué marcar o seu segundo gol na tarde.