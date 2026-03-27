França critica o COI e considera testes de feminilidade um retrocesso

Em, levantadora de peso neozelandesa Laurel Hubbard fez história ao se tornar a primeira atleta transgênero olímpica. MOHD RASFAN / AFP

A decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de introduzir testes genéticos de verificação de sexo a partir dos Jogos de Los Angeles em 2028 provocou uma resposta do governo francês, que considerou a medida um retrocesso.

A ministra do Esporte Marina Ferrari fez um alerta sobre a situação e afirmou que o cenário levanta grandes preocupações.

— Em nome do governo francês, desejo expressar nossa profunda preocupação com essa decisão. Nós nos opomos à generalização dos testes genéticos, que levanta inúmeras questões éticas, legais e médicas particularmente à luz da legislação francesa sobre bioética— afirmou.

O COI anunciou nesta quinta-feira (26) que apenas atletas biologicamente femininas poderão participar das provas. A entidade indicou que os testes de feminilidade seriam restabelecidos e essa norma já entra em vigência nos Jogos de 2028.

"A França toma nota" dessa decisão, mas "em nome do governo francês, desejo expressar nossa preocupação", afirmou a ministra, que questionou a aplicação de uma medida que não é realizada desde o final da década de 1990.

— Esses testes, introduzidos em 1967, foram descontinuados em 1999 devido a fortes reservas na comunidade científica quanto à sua relevância. A França lamenta esse retrocesso— disse Marina Ferrari.

Uma outra questão levantada pela ministra leva em conta a falta de consideração à diversidade biológica, especialmente em pessoas intersexo.