Com retorno de Mbappé, França anuncia convocação para amistoso contra o Brasil; veja lista

Mbappé está de volta à seleção francesa. FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé está de volta à seleção francesa e deverá enfrentar o Brasil no amistoso marcado para a próxima quinta-feira (26), em jogo válido pela data Fifa. Recuperado de lesão, o camisa 10 do Real Madrid foi a novidade da lista do treinador Didier Deschamps, divulgada nesta quinta-feira (19). Osmane Dembelé, vencedor da última edição do Bola de Ouro, também integra a relação.

Além do confronto com a Seleção Brasileira, os franceses enfrentarão a Colômbia no dia 29 deste mês.

Mbappé estava no departamento médico do Real Madrid, mas voltou a campo contra o Manchester City, na terça-feira (17), pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

A pouco menos de três meses para o início da Copa do Mundo, a presença do astro será importante para saber se ele está totalmente recuperado. O torneio começa no dia 13 de junho, e a final está programada para acontecer em 19 de julho.

Os convocados

Goleiros

Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes)

Defensores

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (Al-Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Liverpool); William Saliba (Arsenal) e Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

Meio-campistas

Eduardo Camavinga (Real Madrid), NGolo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes