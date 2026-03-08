FOTOS: veja imagens do Campeonato Centro Sul-Americano de Vela em Porto Alegre

A cidade de Porto Alegre foi sede do Campeonato Centro Sul-Americano de Vela, das classes Ilca 7 e Ilca 4. As regatas aconteceram na raia da Pedra Redonda e o Veleiros do Sul, foi a sede do evento, que foi encerrado no sábado (7).

O argentino Pancho Guaragna, que esteve nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos foi o vencedor da Ilca 7, enquanto o gaúcho Teodoro Guadagnin levou o título na classe Ilca 4.

Mais de 80 velejadores participaram da competição somadas as duas classes, entre eles Bruno Fontes, que representou o Brasil em três edições olímpicas.



