Fotos do Gre-Nal se transformam em vídeo: veja animação de GZH sobre o título do Grêmio

Três fotógrafos foram escalados por Zero Hora para cobrir o Gre-Nal 451, neste domingo (8), no Beira-Rio, duelo de definiu o novo campeão gaúcho.

Pois a produção dos repórteres fotográficos Renan Mattos, André Ávila e Mateus Bruxel foi além das tradicionais imagens para ilustrar GZH, Zero Hora, Diário Gaúcho, o Pioneiro e as redes dos veículos do Grupo RBS.

Desta vez, uma animação foi feita pela equipe de editores de vídeo. Um gif foi preparado para contar como foi o dia do time campeão gaúcho de 2026. Confira abaixo.