Fortaleza esbarra na marcação do Cuiabá e continua sem vencer na Série B do Brasileiro

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Fortaleza e Cuiabá fizeram jogo sem brilho. Leonardo Moreira / Fortaleza EC/Divulgação

Fortaleza e Cuiabá empataram por 0 a 0 na noite desta terça-feira (31), na Arena Castelão, em partida válida pela segunda rodada da Série B do Brasileirão.

O duelo era cercado de expectativa, já que ambas as equipes buscavam a recuperação após estreias abaixo do esperado na competição nacional. Enquanto os cearenses vinham de uma dura derrota por 4 a 0 para o Botafogo-SP, o time mato-grossense tentava somar três pontos após o empate sem gols contra o Sport na rodada inicial.

Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer e ocupam posições intermediárias na tabela de classificação. O Fortaleza, que disputou a elite nas últimas sete temporadas e entrou no torneio como um dos favoritos ao acesso, agora soma apenas um ponto e sente a pressão da zona do rebaixamento. O Dourado, por sua vez, alcança os dois pontos em dois jogos, mantendo uma postura defensiva sólida, na nona posição.

A etapa inicial foi caracterizada por um futebol travado, com forte marcação e escassez de chances claras. O Fortaleza deteve o controle da posse de bola e tentou pressionar desde o apito inicial, mas esbarrou em um Cuiabá bem postado defensivamente.

A melhor oportunidade surgiu com Ryan, que carimbou a trave em lance que já estava paralisado por impedimento. Na sequência, Luiz Fernando exigiu boa intervenção do goleiro Marcelo Carné. O Cuiabá limitou-se a equilibrar as ações com muitas faltas e erros de passe, levando perigo apenas em uma finalização de Raylan para fora.

O panorama não se alterou no retorno para o segundo tempo, com o Fortaleza mantendo a troca de passes, porém sem profundidade, o que gerou impaciência nas arquibancadas. Aos 4 minutos, Luiz Fernando arriscou de fora da área com perigo, mas a bola saiu à esquerda do gol.

O clima esquentou aos 13 minutos, quando uma confusão entre as comissões técnicas, envolvendo os treinadores Thiago Carpini e Eduardo Barros, interrompeu o andamento do jogo e terminou com os dois técnicos expulsos.

Na base da insistência, o Fortaleza chegou com chutes de Pochettino e Lucas Crispim após cobranças de escanteio, ambos desviados ou por cima da meta. A última grande chance aconteceu aos 29 minutos, quando Miritello cabeceou firme após cobrança de falta, mas parou em defesa segura de Marcelo Carné.

As equipes agora buscam ajustes urgentes para a terceira rodada da Série B, visando o G-4 da competição. O Fortaleza voltará a jogar diante de seu torcedor diante do Juventude, esperando converter o domínio territorial em gols para acalmar os ânimos da torcida.

Já o Cuiabá retorna para o Mato Grosso com o objetivo de conquistar sua primeira vitória atuando em casa contra o Ceará, focando na melhora do aproveitamento ofensivo para subir na classificação geral.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 CUIABÁ

FORTALEZA - Brenno; Maurício (Rodrigo Santos), Brítez, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes (Lucas Crispim); Lucas Sasha, Ronald, Ryan (Rodriguinho), Lucca Prior (Lucas Emanoel) e Pochettino (Miritello); Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan, Luís Soares (João Basso), Calebe e Marlon; Raul, Luiz Otávio (Weverson) e David Miguel; Rodrigo Rodrigues (Hernandes), Vinícius Peixoto (Kauan) e Lorenzo. Técnico: Eduardo Barros.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Emanoel (Fortaleza); David Miguel (Cuiabá).

CARTÕES VERMELHOS - Thiago Carpini (Fortaleza) e Eduardo Barros (Cuiabá).

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA - R$ 85.480,00

PÚBLICO - 7.679 (7.584 pagantes)