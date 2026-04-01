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Decepcionante

Fortaleza esbarra na marcação do Cuiabá e continua sem vencer na Série B do Brasileiro

Com o empate, Fortaleza soma só um ponto em dois jogos e segue pressionado na luta pelo acesso à Série A.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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