Fluminense não empolga, mas se reabilita em cima Atlético-MG e briga pelo topo do Brasileirão

Mesmo sem mostrar um futebol empolgante, mais na base do arroz com feijão, o Fluminense conseguiu a sua reabilitação no Campeonato Brasileiro ao vencer por 1 a 0 o Atlético-MG, neste sábado, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O objetivo principal do time carioca era se recuperar da derrota, por 3 a 2, de virada, para o rival Vasco, no meio de semana. Esta foi a quinta vitória tricolor, que o deixou na terceira posição, com 16 pontos, na briga direta pela liderança. O time mineiro continua em posição intermediária, em 11º lugar, com oito pontos. Decepcionou após ter vencido por 1 a 0 o São Paulo, na rodada anterior.

O primeiro tempo começou com muito estudo de jogo e equilíbrio. Mas os dois times propuseram o jogo, tendo chances para marcar. O Fluminense se deu melhor, porque conseguiu abrir o placar aos 28 minutos. Após jogada do lado direito entre Guga e Canobbio, o cruzamento na área pegou o centroavante Rodrigo Castillo bem posicionado. Ele apareceu nas costas de Iván Roman e testou no contrapé de Everson.

Após o gol, o Fluminense passou a ser reativo, esperando ser atacando para tentar os contragolpes. Mas a defesa atleticana estava bem postada e pouco permitiu ao ataque do tricolor. Ao Atlético faltou mais precisão no último passe antes da conclusão.

No segundo tempo, o jogo recomeçou equilibrado. O técnico Eduardo Domínguez passou a fazer trocas a partir dos 15 minutos, colocando dois atacantes - Cassiera e Cuello - nos lugares de dois marcadores, o volante Igor Gomes e o zagueiro Iván Roman.

Talvez arrependido de iniciar com um time mesclado, Dominguez fez mais duas trocas com as entradas de Gustavo Scarpa e Minda nas vagas, respectivamente, de Bernard e Victor Hugo. De outro lado, Luís Zubeldía não abriu mão de seus titulares. Curiosamente fez quatro substituições somente aos 40 minutos.

Poucos instantes antes disso, o Atlético-MG teve uma grande oportunidade para empatar. Aos 38 minutos, o goleiro Fábio abafou o chute de Hulk e na sobra Minda quase marcou. O zagueiro Jemmes salvou quase em cima da linha.

Como o Brasileirão vai parar devido os dois amistosos da seleção brasileira, contra França e Croácia, os dois times vão ter tempo para treinar. Eles só voltam a jogar no dia 1º de abril. O Fluminense vai receber o Corinthians, no Maracanã, enquanto o Atlético-MG vai sair diante da Chapecoense, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 ATLÉTICO-MG

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules (Alisson), Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Savarino (Soteldo), Canobbio (Serna) e Rodrigo Castillo. Técnico: Luís Zubeldía.

ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado (Reinier), Ruan, Iván Román (Cuello), Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo (Minda), Igor Gomes (Cassiera) e Bernard (Gustavo Scarpa); Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

GOL - Rodrigo Castillo, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Arana, Canobbio, Martinelli e Lucho Acosta (FLU). Iván Román, Ruan, Hulk, Alan Franco e Junior Alonso (ATL)

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP)

RENDA - R$ 1.047.495,00

PÚBLICO - 22.025 torcedores.