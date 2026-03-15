Fluminense lamenta morte da mãe de Thiago Silva e presta solidariedade ao zagueiro

O Fluminense lamentou neste domingo a morte de Ângela Maria da Silva, mãe do zagueiro Thiago Silva, ídolo do clube e atualmente no futebol europeu. Em publicação nas redes sociais, o Tricolor prestou solidariedade ao jogador e à família.

"O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Angela Maria da Silva, mãe do zagueiro Thiago Silva. Desejamos muita força ao atleta, aos familiares e amigos de Angela", escreveu o clube.

Também pelas redes sociais, o defensor publicou uma foto ao lado da mãe e desabafou sobre a perda. "Mãezinha, eu não consigo acreditar nisso. Inacreditável. Como assim? Sentirei tanta saudade", escreveu.

A morte ocorre poucos dias após outra perda na família. Na última semana, Thiago Silva também se despediu do sogro, pai de sua esposa, Belle Silva.