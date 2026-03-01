Flavio Cobolli vence Frances Tiafoe e conquista ATP 500 de Acapulco

Cobolli e o troféu de Acapulco. Abierto Mexicano de Ténis / Divulgação

O italiano Flavio Cobolli se sagrou campeão do Aberto do México de 2026, neste domingo (1º) na cidade turística de Acapulco, após derrotar o estadunidense Frances Tiafoe por 7/6 (7/4) e 6/4.

Cobolli, número 20 do ranking e quinto cabeça de chave, venceu Tiafoe, número 28 do mundo e oitavo cabeça de chave, em duas horas e nove minutos.

— Estou muito feliz porque vou subir no ranking. Agora vou curtir um pouco de música e uma grande festa com toda a equipe, e quero voltar com energia de sobra para jogar em Indian Wells — disse Cobolli após a final.

O jogo

O primeiro set foi muito equilibrado e durou uma hora e onze minutos. Cobolli se mostrou mais sólido e teve dois break points antes do tie-break, ambos salvos por Tiafoe.

O segundo set parecia seguir um rumo semelhante, mas Cobolli quebrou o saque do adversário no quinto game, abrindo 3-2.

No entanto, o italiano mostrou nervosismo no oitavo game, cometendo duas duplas faltas e cedendo três break points. Tiafoe aproveitou a oportunidade para empatar em 4-4.

Flavio Cobolli reagiu, conseguiu outra quebra de serviço e sacou para tentar vencer o jogo. No último game, teve três match points e garantiu o título com um ace e garantiu sua primeira vitória em três confrontos.

Aos 23 anos, o italiano conquistou seu terceiro título, o segundo em um ATP 500. Os dois anteriores foram em 2025: Hamburgo (ATP 500) e Bucareste (ATP 250).

Além disso, o tenista nascido em Florença se tornou o primeiro italiano a se sagrar campeão nas 33 edições do Aberto do México.

Ranking

Com o título, Flavio Cobolli vai ganhar cinco colocações e chegar ao 15º lugar no ranking mundial da ATP, o melhor de sua carreira.

Frances Tiafoe vai subir seis postos e atingir o 22º lugar, ainda distante do 10º, que foi seu melhor ranking.