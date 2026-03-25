Flamengo renova contrato com o BRB em acordo de R$ 42 milhões

O Flamengo renovou sua parceria com o BRB. O novo vínculo vai até março de 2027 e irá render R$ 42,6 milhões aos cofres do clube rubro-negro. A notícia foi dada em primeira mão pelo UOL e confirmada pelo Estadão.
O valor anterior da parceria era de R$ 32 milhões anuais.
A sigla do banco não será a única utilizada na camisa do clube. A marca que também ficará estampada será "Nação BRB Fla", um banco digital que é uma sociedade entre Flamengo e BRB.
Sendo assim, o novo contrato não se trata de patrocínio, mas sim de licenciamento.
Um dos objetivos disso era não atrelar o Flamengo ao BRB, recentemente envolvido no escândalo do banco Master.
O BRB vive uma crise de confiança desde a liquidação do Master e a descoberta de que o banco estatal comprou R$ 12,2 bilhões de créditos inexistentes da instituição de Daniel Vorcaro. O banco público também tentou comprar um pedaço da instituição, em proposta feita no dia 28 de março de 2025, mas teve o pedido negado pelo Banco Central em setembro do mesmo ano.