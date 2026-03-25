Flamengo renova contrato com o BRB em acordo de R$ 42 milhões

O Flamengo renovou sua parceria com o BRB. O novo vínculo vai até março de 2027 e irá render R$ 42,6 milhões aos cofres do clube rubro-negro. A notícia foi dada em primeira mão pelo UOL e confirmada pelo Estadão.

O valor anterior da parceria era de R$ 32 milhões anuais.

A sigla do banco não será a única utilizada na camisa do clube. A marca que também ficará estampada será "Nação BRB Fla", um banco digital que é uma sociedade entre Flamengo e BRB.

Sendo assim, o novo contrato não se trata de patrocínio, mas sim de licenciamento.

Um dos objetivos disso era não atrelar o Flamengo ao BRB, recentemente envolvido no escândalo do banco Master.