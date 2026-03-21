Flamengo domina Osasco na 24ª vitória e mantém vice-liderança no NBB

O Flamengo venceu o Basket Osasco (SP) por 101 a 71 na noite de sexta-feira (20) no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), e chegou à 24ª vitória em 29 jogos na fase regular do Novo Basquete Brasil (NBB).
Nem mesmo o desgaste de ter enfrentado e vencido o líder Pinheiros (SP) 24 horas antes pesou para o time carioca, que sempre esteve à frente no placar e contou com 11 de seus jogadores pontuando.
Cinco jogadores do time carioca marcaram 10 ou mais pontos. O ala-pivô estadunidense Markeith Cummings foi o cestinha com 15, além de três assistências, enquanto o seu compatriota Shaquille Johnson terminou com 11 e cinco assistências.
Já a dupla de argentinos, o armador Franco Baralle e o ala Álex Negrete, também marcou 11 pontos. Com o resultado, o time carioca é o vice-líder do NBB. A primeira colocação segue com o Pinheiros (SP). O Osasco, que perdeu a 28ª em 33 partidas é o lanterna.
Demais resultados
- Rio Claro Basquete (SP) 77 x 83 Mogi Basquete (SP)
- Brasília Basquete (DF) 89 x 74 Corinthians (SP)