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Flamengo bate Paulistano e segue na briga pela liderança do NBB

Com 84 a 79 sobre o Paulistano, Flamengo alcança sua 25ª vitória em 31 jogos e segue vice-líder do NBB.

André Silva

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