Flamengo bate Paulistano e segue na briga pela liderança do NBB

Gui Deodato foi o cestinha do jogo. Julliana Nascimento / Flamengo/Divulgação

A semana do Novo Basquete Brasil (NBB) começou com um grande jogo no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, onde o Flamengo derrotou o Paulistano, por 84 a 79, e se manteve na disputa pela liderança da fase regular.

Esta foi a 25ª vitória em 31 jogos da equipe carioca, que está em segundo lugar — o Pinheiros (SP) lidera com 27 vitórias em 33 partidas. Já o Paulistano está em sétimo, com 20 vitórias e 13 derrotas.

Gui Deodato começou no banco de reservas, por causa do revezamento do técnico Sergio Hernandez, por conta da sequência de jogos. Mesmo assim, ele terminou como cestinha, com 17 pontos, sendo 10 na última parcial.

— Jogo muito tenso. Bastante previsível pela qualidade dos dois times. Mas estou feliz pela vitória, acho que é uma bola importante, muita sorte de quem treina bastante também. Estamos num caminho ótimo, cada vez mais ganhando confiança, para chegarmos bem nos playoffs tanto de NBB quanto da BCLA (Basketball Champions League Americas), e seguir evoluindo — disse Gui Deodato, após o jogo.

Confira outros resultados:

Rio Claro Basquete (SP) 76 x 82 São José Basketball (SP)

Brasília Basquete (DF) 72 x 69 Mogi Basquete (SP)