Flamengo anuncia a contratação de novo treinador

Leonardo Jardim treinou o Cruzeiro em 2025. Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (4) a contratação do técnico Leonardo Jardim. O português de 51 anos chega para assumir a vaga deixada por Filipe Luís, que foi demitido durante a madrugada após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca.

O que pesou na decisão da diretoria rubro-negra foi a perda dos títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana neste início de temporada.

O contrato assinado por Jardim com o clube é válido até dezembro de 2027. Ele concede coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5), após comandar o primeiro treinamento no Ninho do Urubu.

Leonardo Jardim estava livre no mercado após rescindir com o Cruzeiro no final de 2025. Ele tinha contrato com o time mineiro até dezembro deste ano, mas manifestou o desejo de não atuar mais como treinador de futebol e deixou o clube após a eliminação para o Corinthians, nos pênaltis, na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. O clube mineiro acertou com Tite.

O português treinou o Cruzeiro em 55 jogos oficiais, com 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas (aproveitamento de 58,18%). Sob o comando do treinador, a equipe mineira terminou o Brasileirão em terceiro lugar, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores.

Leonardo Jardim iniciou a carreira de treinador ainda na década de 1990. Ele comandou times de menor expressão de Portugal, além de Olympiacos e Sporting, até destacar-se no Monaco, time pelo qual foi campeão da Ligue 1 (Campeonato Francês) na temporada 2016/17 comandando Kylian Mbappé. Ele também foi multicampeão pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e estava no futebol dos Emirados Árabes Unidos antes de acertar com o Cruzeiro.