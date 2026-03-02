Flaco López minimiza final fora e vê Palmeiras mais solidário: 'Todos correm para ajudar'

Depois de quatro finais seguidas com o duelo de volta no Allianz Parque, pela primeira vez o Palmeiras definirá fora de casa. Com os mesmos 22 pontos do rival Novorizontino, mas com menos saldo (8 a 6), o time joga em seu domínio na quarta-feira e vai até o Jorge Ismael de Biasi no domingo, o que não preocupa Flaco López. O atacante vê a equipe mais solidário e aposta na ajuda mútua pela volta das taças.

Depois de erguer o tricampeonato estadual, o Palmeiras perdeu a final de 2025 para o arquirrival Corinthians, além dos vices na Libertadores e no Brasileirão. Em sua primeira competição no ano, a equipe já pode dar a volta olímpica e não esconde a ansiedade.

"Estamos muito felizes por chegar nessa decisão. Queremos continuar fazendo história, pois estamos trabalhamos muito", disse Flaco López à TV Record, descontente apenas que a vantagem não foi maior. Tivesse vencido por quatro gols de diferença, o segundo jogo seria no Allianz.

"O jogo não foi leal ao que a gente fez em relação ao placar", afirmou o argentino, ressaltando a superioridade palmeirense diante do São Paulo em Barueri. "Mas, faz parte, a gente aceita e é continuar trabalhando."

Diferentemente de 2025, quando jogava bem e acabava desperdiçando pontos preciosos, o Palmeiras agora vem se mantendo firme até o fim das partidas e Flaco López revelou que o espírito coletivo vem fazendo a diferença.

"Agora a gente joga bem e quando precisa todos correrem para trás pensando em ajudar, não tem problema em fazer esse esforço", destacou. "O que agregou no time este ano foi esse esforço extra."