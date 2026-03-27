Flaco López fica mais perto da Copa com a Argentina após lesão grave de jovem artilheiro

O que parecia um sonho distante vai se concretizando com o passar dos dias e Flaco López está cada vez mais perto de disputar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Nesta sexta-feira, a seleção argentina confirmou grave lesão no atacante Joaquín Panichelli, concorrente do palmeirense, abrindo caminho para a convocação final ao camisa 42 alviverde.

Artilheiro do Campeonato Francês pelo modesto Strasbourg, com 27 gols, Panichelli encantava o técnico Lionel Scaloni justamente por seu poderio decisivo, mas o jogador acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho direito (LCA) e ficará afastado por um longo período, sendo obrigado a passar por cirurgia.

"Estudos realizados hoje no atacante Joaquín Panichelli confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Força, Joaco! Estamos com você", revelou a seleção argentina, lamentando a perda do goleador de 23 anos.

Flaco López vem aparecendo constantemente nas convocações de Scaloni e tem tudo para ser convocado à Copa do Mundo como opção para os titulares Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão. Vale lembrar que Messi também joga na frente pela seleção.

A lesão de Panichelli, a mais temida dos jogadores de futebol, infelizmente, não é novidade para o centroavante. Em 2024, ele sofreu o mesmo problema, também na perna direita, ficando afastado por longo período - só deve retornar em 2027.

Nesta sexta-feira, a Argentina encara a Mauritânia em La Bombonera, estádio do Boca Juniors, e Flaco López pode ganhar alguns minutos na segunda etapa, já que Scaloni declarou querer observar muitas peças nesta última Data Fifa. Messi também deve ficar na reserva, preservado.