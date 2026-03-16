Fiorentina goleia Cremonese (4-1) e se afasta da zona de rebaixamento no Italiano

A Fiorentina goleou a Cremonese fora de casa por 4 a 1 nesta segunda-feira (16), no jogo que fechou a 29ª rodada do Campeonato Italiano, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, a 'Viola' sobe para a 16ª colocação e abre quatro pontos de vantagem sobre a própria Cremonese (18ª), que abre a zona da degola.

O time de Florença saiu na frente aos 25 minutos com o atacante Fabiano Parisi e foi para o intervalo com dois gols de vantagem depois que Roberto Picoli ampliou aos 32.

No segundo tempo, o lateral-direito brasileiro Dodô (ex-Coritiba) fez o terceiro (49') e Albert Gudmundsson (70') fechou a goleada, enquanto David Okereke (57') descontou para a Cremonese.

Com a vitória, a Fiorentina fica fora das quatro últimas posições pela primeira vez em quase seis meses, depois de um início de temporada desastroso.

Na próxima quinta-feira, a equipe tentará aproveitar o embalo na viagem à Polônia para o jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa, contra o Rakow.

Na ida, jogando em casa, o time toscano venceu por 2 a 1.

--- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Sexta-feira, 13 de março

Torino - Parma 4 - 1

Sábado, 14 de março

Inter - Atalanta 1 - 1

Napoli - Lecce 2 - 1

Udinese - Juventus 0 - 1

Domingo, 15 de março

Hellas Verona - Genoa 0 - 2

Sassuolo - Bologna 0 - 1

Pisa - Cagliari 3 - 1

Como - Roma 2 - 1

Lazio - Milan 1 - 0

Segunda-feira, 16 de março

Cremonese - Fiorentina 1 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 68 29 22 2 5 65 23 42

2. Milan 60 29 17 9 3 44 21 23

3. Napoli 59 29 18 5 6 45 30 15

4. Como 54 29 15 9 5 48 22 26

5. Juventus 53 29 15 8 6 51 28 23

6. Roma 51 29 16 3 10 39 23 16

7. Atalanta 47 29 12 11 6 40 27 13

8. Bologna 42 29 12 6 11 38 34 4

9. Lazio 40 29 10 10 9 29 28 1

10. Sassuolo 38 29 11 5 13 35 39 -4

11. Udinese 36 29 10 6 13 33 42 -9

12. Parma 34 29 8 10 11 21 36 -15

13. Genoa 33 29 8 9 12 36 40 -4

14. Torino 33 29 9 6 14 32 50 -18

15. Cagliari 30 29 7 9 13 31 41 -10

16. Fiorentina 28 29 6 10 13 34 43 -9

17. Lecce 27 29 7 6 16 21 39 -18

18. Cremonese 24 29 5 9 15 23 44 -21

19. Pisa 18 29 2 12 15 23 49 -26

20. Hellas Verona 18 29 3 9 17 22 51 -29