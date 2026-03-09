Final de semana de decisões pelo Brasil; veja lista de campeões estaduais

Flamengo venceu o Fluminense nos pênaltis e ficou com a taça. Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação

Os campeonatos estaduais tiveram um final de semana com definições de títulos em 2026. No Rio Grande do Sul, o Grêmio levou o título ao vencer a final por 4 a 1, garantindo mais uma taça do Gauchão.

Outras competições pelo país também chegaram ao fim e consagraram seus vencedores (veja abaixo os vencedores).

Campeonato Paulista

Na quarta-feira (4), na Arena Barueri, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 1 a 0, garantindo vantagem para a final do Campeonato Paulista. A decisão, disputada neste domingo (8) no Estádio Jorge Ismael de Biasi, terminou em 2 a 1 para o Verdão, que se consagrou campeão.

Campeonato Carioca

A final do Campeonato Carioca também ocorreu neste domingo (8), com jogo único, no Maracanã. Após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças, o Flamengo venceu o Fluminense por 5 a 4 e ficou com a taça.

Campeonato Mineiro

Também em jogo único, a decisão ocorreu no Mineirão e consagrou o Cruzeiro como campeão. A equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e garantiu o título estadual.

Campeonato Paranaense

No Paranaense, o jogo de ida foi disputado em 28 de fevereiro, no Estádio Germano Krüger, e terminou em 0 a 0. A decisão ocorreu neste sábado (7), no Estádio do Café. Após novo empate sem gols, o título foi definido nos pênaltis. Nas cobranças, o Operário venceu o Londrina por 4 a 3 e ficou com a taça.

Campeonato Catarinense

No Campeonato Catarinense, no jogo de ida, disputado no domingo (1º), o Barra venceu a Chapecoense por 3 a 1. Na partida de volta, realizada neste domingo (8), na Arena Condá, a Chapecoense venceu por 1 a 0, mas o resultado não foi suficiente para reverter a vantagem, e o título ficou com o Barra-SC.

Campeonato Baiano

A final foi disputada no Estádio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, neste sábado (7). O Bahia venceu o Vitória por 2 a 1 e se consagrou campeão estadual.

Campeonato Pernambucano

No jogo de ida, disputado na Ilha do Retiro, Sport e Náutico empataram em 3 a 3. Na partida decisiva, realizada neste domingo (8), no estádio dos Aflitos, o Sport venceu por 3 a 0 e garantiu o título estadual.

Campeonato Cearense

Com jogos de ida (1º) e volta (8) realizados no Castelão, a final terminou empatada em 1 a 1 entre Fortaleza e Ceará no placar agregado. A decisão foi para os pênaltis, e o Fortaleza levou a melhor por 5 a 4, garantindo o título estadual.

Campeonato Goiano

Na partida de ida, disputada no Estádio Antônio Accioly, no sábado (7), o Goiás venceu o Atlético-GO por 2 a 0. O jogo de volta está marcado para o dia 15 de março, às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro.