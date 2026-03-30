Finais da repescagem definem últimas quatro vagas europeias na Copa do Mundo

A Europa define nesta terça-feira (31) suas últimas quatro vagas na Copa do Mundo, com suas quatro finais da repescagem continental, entre as quais o principal destaque é o duelo entre Itália, tetracampeã que não disputou as últimas edições do torneio, e Bósnia.

Outro jogo que atrairá as atenções acontecerá na cidade de Solna, nos arredores de Estocolmo, onde a Suécia de Viktor Gyökeres encara a Polônia do veterano Robert Lewandowski.

Nos demais duelos, Turquia e Dinamarca partem como favoritas, a priori, contra Kosovo e República Tcheca, respectivamente.

- Chave A: Bósnia x Itália -

(O vencedor entrará no Grupo B do Mundial, junto com Canadá, Suíça e Catar)

Logo depois de vencerem a Irlanda do Norte (2 a 0) na semifinal, os jogadores da seleção italiana foram filmados comemorando a vitória da Bósnia nos pênaltis sobre o País de Gales, enquanto acompanhavam pela televisão o confronto que definiria seu próximo adversário.

"Não desrespeitamos ninguém, nem a Bósnia, nem os bósnios. Somos todos pessoas corretas", explicou no sábado Federico Dimarco, um dos envolvidos na comemoração, que evidenciava que os jogadores da 'Azzurra' preferiam enfrentar a Bósnia ao invés do País de Gales, por considerarem um adversário mais acessível.

Para a Itália, traumatizada por cair nas repescagens de 2018 e 2022, ficar fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva seria uma enorme tragédia e, por isso, a pressão no jogo decisivo fora de casa será máxima.

A Bósnia, por sua vez, só tem uma participação em Mundiais desde a sua independência: em 2014, no Brasil.

- Chave B: Suécia x Polônia -

(O vencedor entrará no Grupo F, junto com Holanda, Japão e Tunísia)

Viktor Gyökeres, autor de um 'hat-trick' na semifinal contra a Ucrânia, e Robert Lewandowski, que foi decisivo com um gol de cabeça contra a Albânia, se preparam para um confronto eletrizante e imprevisível em Solna.

Gyökeres vive uma grande temporada no Arsenal e está confiante no retorno da Suécia à Copa do Mundo depois de quatro edições ausente.

Viajar aos Estados Unidos também traria de volta boas recordações à equipe escandinava, que terminou em terceiro lugar no Mundial sediado pelos norte-americanos em 1994.

Já Lewandowski quer voltar com a Polônia para disputar sua terceira (e muito provavelmente última) Copa do Mundo, com seus 37 anos e na parte final de sua carreira.

- Chave C: Kosovo x Turquia -

(O vencedor entrará no Grupo D, junto com Estados Unidos, Austrália e Paraguai)

A Turquia parece estar diante de uma grande oportunidade de retornar à Copa do Mundo, algo que não consegue desde o seu histórico e surpreendente terceiro lugar na edição de 2002.

A equipe parece ser a clara favorita no duelo em Pristina contra Kosovo, que tem um encontro com a história, tendo perdido apenas um jogo em seu grupo nas Eliminatórias europeias e vindo de uma surpreendente vitória fora de casa sobre a Eslováquia na semifinal da repescagem.

Os kosovares, que declararam sua independência da Sérvia em 2008, encaram o jogo mais importante de sua curta história. Nos últimos dias, o governo do país anunciou um bônus equivalente a 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6 milhões) para os jogadores, caso tornem realidade o sonho da classificação para a primeira Copa do Mundo.

- Chave D: República Tcheca x Dinamarca -

(O vencedor entrará no Grupo A, junto com México, África do Sul e Coreia do Sul)

A Dinamarca está a um passo de garantir vaga na Copa do Mundo, que terá como uma de suas sedes os Estados Unidos, com quem tem mantido relações tensas nos últimos meses, devido às pretensões de Donald Trump sobre a Groenlândia, território pertencente ao país europeu.

A seleção dinamarquesa firmou a maior goleada das semifinais da repescagem europeia (4 a 0 sobre a Macedônia do Norte) e vai com confiança a Praga para enfrentar a República Tcheca, adversária que não vence há sete jogos, desde a Eurocopa de 2004.

"Não vamos à Copa do Mundo há 20 anos. Vamos dar tudo de nós para chegar lá", prometeu o meio-campista tcheco Tomas Soucek, logo após a vitória nos pênaltis sobre a Irlanda na semifinal.