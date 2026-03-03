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Filipe Luís é demitido após Flamengo golear o Madureira por 8 a 0 e avançar à final do Carioca

Ex-lateral estava pressionado após perder a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana e deixa o Rubro-Negro como o segundo técnico mais vitorioso do clube

Zero Hora

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