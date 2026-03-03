Filipe Luís é demitido após Flamengo golear o Madureira por 8 a 0 e avançar à final do Carioca

Filipe Luís deixa o comando o Flamengo após 101 jogos como treinador. Duda Fortes / Agencia RBS

Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O ex-lateral foi demitido horas depois do clube carioca golear o Madureira por 8 a 0 e avançar à final do Campeonato Carioca pelo sétimo ano consecutivo. O adversário na decisão será o Fluminense. De acordo com o ge.com, Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, é o nome mais cotado para assumir a equipe.

Apesar da vitória acachapante, o time foi alvo de protestos da torcida no início e no fim da partida, com gritos de "time sem vergonha" e "não é mole não, para jogar no 'Mengo" tem que ter disposição".

O treinador estava pressionado por conta do pior início de temporada do clube na última década após perder a Supercopa do Brasil, para o Corinthians, e a Recopa Sul-Americana, para o Lanús.

Filipe Luís deixa o Flamengo após 101 jogos como treinador, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, cinco delas em 2026, e um aproveitamento de quase 70%. Além dele, saíram do clube o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

O ex-lateral se despede como o segundo técnico mais vitorioso do Rubro-Negro, ao lado de Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025.

Trajetória meteórica na base

O Flamengo foi a primeira experiência de Filipe Luís como técnico. O ex-lateral iniciou a carreira na casamata como técnico do time sub-17 do clube carioca em março de 2024 e teve uma ascensão meteórica, com título mundial na categoria sub-20, em junho. No final de setembro, ele foi anunciado no time profissional no lugar de Tite.

Em nota, o Flamengo desejou sucesso ao agora ex-técnico e o agradeceu "por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada".