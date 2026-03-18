Filho de ex-Inter pode jogar na seleção de Portugal

Filho de Élder Granja, ex-lateral campeão da Conmebol Libertadores e do Mundial pelo Internacional, o volante Ryan Granja passou a treinar com o time principal do Barra FC, de Santa Catarina, e deve estrear entre os profissionais na Série C do Brasileiro. O jovem é acompanhado pela seleção portuguesa sub-20 e recebeu oferta da Atalanta, da Itália.
O jogador de 18 anos disputou a Copa São Paulo deste ano e passou a treinar com o elenco profissional. Ele foi alvo de propostas de empréstimo da Atalanta, da Itália, e do Toluca, do México, mas o Barra recusou as negociações.
O jovem também está no radar da seleção portuguesa Sub-20, já que possui dupla cidadania. No ano passado, recebeu contatos e indicações que seria convocado, mas uma lesão impediu a presença na convocação de novembro.
Trajetória de Ryan
Nascido em Porto Alegre, Ryan iniciou no sub-14 do Cruzeiro, passou pelo sub-15 do Barra e atuou no sub-17 do Azuriz, do Paraná, antes de voltar definitivamente ao Barra com contrato profissional.
A expectativa é que ele ganhe minutos na Série C, que começa em abril. O Barra é o atual campeão catarinense.
Ranking da IA
Para chegar ao elenco principal do Barra FC, o garoto participou do programa alemão Cuju, uma iniciativa que utiliza inteligência artificial para identificar promessas do futebol. A ferramenta avalia habilidades individuais e gera um ranking global.
No programa, os atletas realizam testes enquanto a IA analisa seus movimentos, atribui notas e monta a classificação geral.
Atualmente, Ryan aparece na 17ª posição no ranking mundial da plataforma — e é o oitavo colocado entre os cadastrados do Brasil.