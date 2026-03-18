Filho de ex-Inter pode jogar na seleção de Portugal

Élder Granja defendeu a camisa do Inter entre 2003 e 2007. Valdir Friolin / Agencia RBS

Filho de Élder Granja, ex-lateral campeão da Conmebol Libertadores e do Mundial pelo Internacional, o volante Ryan Granja passou a treinar com o time principal do Barra FC, de Santa Catarina, e deve estrear entre os profissionais na Série C do Brasileiro. O jovem é acompanhado pela seleção portuguesa sub-20 e recebeu oferta da Atalanta, da Itália.

O jogador de 18 anos disputou a Copa São Paulo deste ano e passou a treinar com o elenco profissional. Ele foi alvo de propostas de empréstimo da Atalanta, da Itália, e do Toluca, do México, mas o Barra recusou as negociações.

O jovem também está no radar da seleção portuguesa Sub-20, já que possui dupla cidadania. No ano passado, recebeu contatos e indicações que seria convocado, mas uma lesão impediu a presença na convocação de novembro.

Trajetória de Ryan

Nascido em Porto Alegre, Ryan iniciou no sub-14 do Cruzeiro, passou pelo sub-15 do Barra e atuou no sub-17 do Azuriz, do Paraná, antes de voltar definitivamente ao Barra com contrato profissional.

A expectativa é que ele ganhe minutos na Série C, que começa em abril. O Barra é o atual campeão catarinense.

Ranking da IA

Para chegar ao elenco principal do Barra FC, o garoto participou do programa alemão Cuju, uma iniciativa que utiliza inteligência artificial para identificar promessas do futebol. A ferramenta avalia habilidades individuais e gera um ranking global.

No programa, os atletas realizam testes enquanto a IA analisa seus movimentos, atribui notas e monta a classificação geral.